Photo: VNA

Hanoï (VNA) – L’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne (EVFTA) prévoit la levée de 90% des lignes tarifaires sur les produits aquatiques en sept ans.

Cette élimination des taxes douanières (sauf le thon en conserve et les boulettes de poissons) offrira au Vietnam l’opportunité de promouvoir ses exportations de produits aquatiques.

Selon Truong Dinh Hoe, secrétaire général de l'Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), les droits de douane appliqués par l'UE aux produits aquatiques vietnamiens varient de 14% à 26%.

L’entrée en vigueur de l’EVFTA permettra de supprimer 840 lignes tarifaires de base, soit 50% du total des lignes imposées aux produits aquatiques. Le reste sera réduit progressivement selon des feuilles de route de trois à sept ans.

Pour les produits aquatiques spéciaux que sont le thon en conserve et le surimi, l’UE accordera au Vietnam un contingent tarifaire annuel de 11.500 tonnes et 500 tonnes.

Les droits de douane appliqués par l'UE sur les crevettes vietnamiennes diminueront fortement la première année après l'entrée en vigueur de l'EVFTA et seront ramenés progressivement à 0% dans les années suivantes.

Le Vietnam est le deuxième exportateur mondial de crevettes en détenant 14% de parts de marché, juste derrière l’Inde. Après l’entrée en vigueur de l'Accord global et progressif de partenariat transpacifique (CPTPP) et de l’EVFTA, le Vietnam bénéficiera d’une exemption ou d’une réduction de taxation pour les exportation de crevettes dans l'Union européenne et les pays membres du CPTPP. L’Inde n’est pas partie au CPTPP et les négociations sur un accord de libre-échange entre ce pays et l’Union européenne sont en suspens. Le Vietnam aura ainsi une bonne opportunité pour dépasser l’Inde.

La VASEP a fixé l’objectif de 4,2 milliards de dollars d’exportations de crevettes en 2019. Les États-Unis sont identifiés comme le principal débouché avec un chiffre d’affaires qui devrait atteindre cette année 750 millions de dollars, soit une hausse annuelle de 17,6%. Les exportations de crevettes vietnamiennes vers l’UE continueraient d’augmenter pour atteindre 1,5 milliard de dollars cette année.

La signature de l’EVFTA est une bonne opportunité pour les exportateurs vietnamiens de produits aquatiques d’augmenter leurs ventes, de sonder de nouveaux marchés et d’améliorer la compétitivité de leurs produits. -VNA