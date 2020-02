Photo: VNA



Prague, 15 février (VNA) - La ratification par le Parlement européen (PE) de l'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) et de l'accord UE-Vietnam sur la protection des investissements (EVIPA) le 12 février a été applaudie par l’opinion publique de l’UE et plus particulièrement de la République tchèque.



L’eurodéputés tchèque et vice-présidente du PE Dita Charanzova a salué la ratification, affirmant que la Commission européenne avait réussi à négocier un accord de haute qualité.



Elle a estimé que l'EVFTA créera les conditions d'ouverture d'un nouveau marché pour les entreprises tchèques et qu'un accord commercial avec un pays comme le Vietnam est important pour une économie tournée vers l'exportation comme la République tchèque.



Elle a noté que le Vietnam est un partenaire commercial traditionnel de son pays et que l'accord offre des avantages considérables aux entreprises tchèques dans la concurrence commerciale.



Partageant ce point de vue, certains experts économiques de la République tchèque pensaient que l'EVFTA offrira de grandes opportunités aux deux pays pour développer les relations économiques et commerciales bilatérales car dans le cadre de cet accord, presque toutes les barrières tarifaires seront progressivement supprimées. Cela aidera les entreprises tchèques à stimuler les exportations dans les domaines dans lesquels elles sont fortes comme le textile-habillement, le verre, l'automobile, la mécanique, la technique électronique, la fabrication d'aliments et de produits chimiques.



Selon le ministère des Affaires étrangères de la République tchèque, l'EVFTA contribuera à accroître les exportations de produits mécaniques du pays vers le Vietnam de plus de 30% au cours des prochaines années, et les entreprises tchèques auront également la possibilité d’accéder aux services publics au Vietnam.



Le vice-président de la Chambre de commerce tchèque, Borivoj Minar, a déclaré que l'EVFTA apportera des avantages importants aux entreprises tchèques, car environ 85% des exportations du pays vers le Vietnam seront soumises à des exonérations fiscales. En outre, cela aidera également les entreprises vietnamiennes à augmenter les expéditions vers le pays de l'UE.



Les médias tchèques comme la télévision Česká televize, le journal économique Hospodárske noviny et le site Web d'information Novinky.cz ont souligné l'importance de l’accord et les avantages pour l'économie de l'UE, ainsi que la République tchèque. Ils ont noté que lors de son entrée en vigueur, l'EVFTA fournira les conditions nécessaires pour développer les échanges et promouvoir l'emploi et la croissance économique des deux côtés grâce à l'élimination progressive de 99% des lignes tarifaires. -VNA