Le vice-Premier ministre Truong Hoa Binh s'exprime lors de l'événement. Photo : VNA

Hô Chi Minh-ville (VNA) - Le spectacle «L’espoir du Printemps», deuxième édition, a eu lieu dimanche soir 10 janvier à Hô Chi Minh-Ville, en hommage des anciens militaires ayant participé à la guerre anti-américaine, des victimes des engins explosifs de guerre et de la dioxine.

L’évènement a été organisé par la Direction nationale de règlement des conséquences de guerre, le Fonds pour la Paix du Vietnam, les associations de protection des victimes des bombes et des mines et des victimes de l’agent orange. Le vice-Premier ministre Truong Hoà Binh était présent.

«Après la réunification nationale en 1975, le Parti a effectué diverses opérations de désinfection des régions polluées par des engins explosifs et des substances chimiques toxiques. Pour que ces opérations financées par l’Etat, qui coûtent de centaines de milliards de dollars, se poursuivent, les organisations et donateurs particuliers dans et à l’extérieur du pays sont appelés à rejoindre les efforts de l’État», a-t-il déclaré.

Le Fonds pour la Paix du Vietnam a remis des cadeaux totalisant 15.000 dollars à 50 victimes de bombes et de l’agent orange.-VOV/VNA