Des drapeaux du Vietnam et d'Espagne.



Madrid (VNA) - La Secrétaire d'État du Commerce au ministère espagnol de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme, Xiana Mendez, a affirmé que son pays s’attachait à la consolidation et au renforcement des relations de coopération intégrale avec le Vietnam, lors d’une cérémonie organisée le 3 octobre à Madrid par l’ambassade du Vietnam en Espagne.

Cette cérémonie visait à célébrer la 77e Fête nationale du Vietnam et les 45 ans de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l’Espagne.

Félicitant le Vietnam pour ses réalisations impressionnantes obtenues ces 77 dernières années, Xiana Mendez a estimé que le Vietnam était un bon modèle auquel les autres pays peuvent se référer.

Le Vietnam est un partenaire majeur de l'ASEAN, a-t-elle souligné, espérant que le partenariat stratégique entre les deux pays continuerait à se développer dans les temps à venir.

S’exprimant lors de la cérémonie, l’ambassadeur du Vietnam en Espagne, Hoang Xuân Hai a passé en revue les acquis obtenus par le Vietnam ces 77 dernières années.

Il a également affirmé que 2022 revêtait une importance particulière dans les relations entre les deux pays alors qu’ils célébraient les 45 ans de l'établissement des relations diplomatiques et les 13 ans de leur partenariat stratégique.

Ces 45 dernières années, les relations d'amitié et de coopération entre le Vietnam et l'Espagne ont connu de nombreux développements positifs. L'Espagne est le premier pays de l'UE avec lequel le Vietnam a établi un partenariat stratégique, en décembre 2019, a souligné le diplomate vietnamien.

Les échanges commerciaux entre les deux pays ont fortement augmenté pour atteindre 2,46 milliards de dollars en huit premier mois de 2022, contre 1,2 milliard de dollars en 2009, a-t-il dit.

L'Espagne compte actuellement plus de 85 projets d'investissement au Vietnam avec un capital total de près de 141 millions de dollars, a-t-il ajouté.

L'Espagne a également accordé au Vietnam des prêts préférentiels et des crédits commerciaux pour le développement économique. Avec l'entrée en vigueur de l’EVFTA (Accord de libre-échange UE-Vietnam) et de l’EVIPA (Accord de protection des investissements UE-Vietnam) approuvé par le Parlement espagnol, les entreprises des deux pays profiteront de ces deux accords pour promouvoir fortement la coopération dans l'économie, le commerce et l'investissement. -VNA