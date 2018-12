Cân Tho (VNA) – L’Université de Cân Tho a organisé, le 15 décembre, la cérémonie d’inauguration de son Espace francophone d’Innovation et de Partenariat (EFIP).

Le docteur Lê Viêt Dung, vice-recteur de l’Université de Cân Tho, et Ouidad Tebbaa, directrice régionale de l’AUF en Asie-Pacifique, inaugurent l’EFIP. Photo : CVN

Cet espace proposera des activités autour de l’innovation, du dynamisme et de stimulation de l’esprit créatif pour les étudiants, cadres, enseignants et partenaires de l’Université de Cân Tho, dans la ville de Cân Tho.



Ce projet s’inscrit dans la continuité du Campus numérique francophone partenaire (CNFp), soutenu par l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) depuis 2013.



D’un budget de 40.000 euros (équivalent à un milliard de dôngs) accordé par l’AUF pour la période 2013-2016, le CNFp a attiré plus de 5.000 étudiants et enseignants pour travailler sur une base régulière, organisé 12 cours de formation sur l’application des technologies de l’information et de la communication dans l’enseignement, la formation et la recherche au bénéfice de près de 200 cadres et enseignants de l’université de Cân Tho et du delta du Mékong plus globalement. Cet espace proposera des activités autour de l’innovation, du dynamisme et de stimulation de l’esprit créatif pour les étudiants, cadres, enseignants et partenaires de l’Université de Cân Tho, dans la ville de Cân Tho.Ce projet s’inscrit dans la continuité du Campus numérique francophone partenaire (CNFp), soutenu par l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) depuis 2013.D’un budget de 40.000 euros (équivalent à un milliard de dôngs) accordé par l’AUF pour la période 2013-2016, le CNFp a attiré plus de 5.000 étudiants et enseignants pour travailler sur une base régulière, organisé 12 cours de formation sur l’application des technologies de l’information et de la communication dans l’enseignement, la formation et la recherche au bénéfice de près de 200 cadres et enseignants de l’université de Cân Tho et du delta du Mékong plus globalement.

Le docteur Vo Van Chuong, chargé des Relations francophones et directeur du Département de didactique du FLE, responsable de l’EFIP de l’Université de Cân Tho (droite), présente l’EFIP à Mme Ouidad Tebbaa. Photo : CVN

L’accord de coopération entre l’Université de Cân Tho et l’AUF a été prolongé jusqu’en 2019, sous le nouveau nom d’Espace francophone d’Innovation et de Partenariat (EFIP). Le but principal de l’EFIP est de devenir un lieu de rencontre complètement nouveau, dynamique et confortable pour l’ensemble du personnel de l’université, enseignants, étudiants et partenaires, afin d’échanger, discuter et partager des expériences, apprendre, innover, créer et développer des projets collaboratifs.



La priorité de l’EFIP est le renforcement de la coopération avec entreprises afin de promouvoir la culture et l’esprit d’entreprise parmi les étudiants de l’Université de Cân Tho, de leur donner les compétences nécessaires pour faciliter leur recherche d’emploi après leurs études. L’accord de coopération entre l’Université de Cân Tho et l’AUF a été prolongé jusqu’en 2019, sous le nouveau nom d’Espace francophone d’Innovation et de Partenariat (EFIP). Le but principal de l’EFIP est de devenir un lieu de rencontre complètement nouveau, dynamique et confortable pour l’ensemble du personnel de l’université, enseignants, étudiants et partenaires, afin d’échanger, discuter et partager des expériences, apprendre, innover, créer et développer des projets collaboratifs.La priorité de l’EFIP est le renforcement de la coopération avec entreprises afin de promouvoir la culture et l’esprit d’entreprise parmi les étudiants de l’Université de Cân Tho, de leur donner les compétences nécessaires pour faciliter leur recherche d’emploi après leurs études.