Hanoi (VNA) - L’espace commémoratif dédié au Président Hô Chi Minh au sein du Palais présidentiel, où le grand dirigeant vietnamien vécut de 1954 jusqu’à son décès en 1969, a été classé site national spécial en 2009. Il accueille chaque année des millions de visiteurs.

L'étang dans l'espace commémoratif dédié au Président Hô Chi Minh. Photo: VOV

Situé au sein du Palais présidentiel, cet espace commémoratif est un véritable musée consacré au Président Hô Chi Minh. Il a été classé site national spécial le 12 août 2009. Dans ce complexe d’une superficie de quatorze hectares, se trouvent plusieurs sites historiques: la maison sur pilotis, le BK1 où Hô Chi Minh recevait les cadres et signait ses directives, la salle de cuisine A, le bunker H66, la maison H67 où Hô Chi Minh vécut ses derniers jours et qui fut également la salle de réunion du bureau politique, le salon où Hô Chi Minh recevait les journalistes...«Tout au long de ces 50 dernières années, les lieux ont été préservés de façon cohérente, en appliquant des méthodes et des techniques modernes. Chaque année, des projets de conversation sont établis pour préserver les sites dans leur état d’origine», explique Nguyên Thi Xuân, responsable du service de préservation.La maison sur pilotis où Hô Chi Minh a passé la plus longue période de sa vie révolutionnaire est considérée comme le cœur de cet espace commémoratif, dont Dô Hoang Linh est le conservateur adjoint. «Les touristes étrangers se montrent souvent très émus en visitant le lieu de vie et de travail du Président Hô Chi Minh. Les leaders mondiaux y voient une preuve de la simplicité de Hô Chi Minh et de l’amour que lui vouent les Vietnamiens», dit-il.Plusieurs documentaires sur les quinze dernières années de Hô Chi Minh ont été réalisés, dans le cadre de coopérations entre différents médias et l’espace commémoratif, lequel organise souvent des concours, des ateliers, des expositions.