Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Les localités du delta du Mékong s’efforcent d’accroître l’adaptabilité de leurs zones urbaines au changement climatique et stimuler le développement urbain dans une direction verte et durable.

Efforts déployés pour renforcer l’adaptabilité au changement climatique des systèmes urbains du delta du Mékong. Photo: VNA

Le changement climatique pose un grand défi à la région, en particulier l’érosion, les glissements de terrain, les inondations et la pollution.La directrice adjointe du Département du développement urbain du ministère de la Construction, Trân Thi Lan Anh, a déclaré que le Vietnam se classe au 23e rang sur les 30 pays les plus durement touchés par le changement climatique, et que le delta du Mékong est l’une des trois plaines inondables avec la plus grande superficie à risque de perte dans le monde.Il est prévu que d’ici la fin du 21e siècle, le niveau de la mer augmentera de 0,5 à 1 m, affectant environ 39% de la zone et 35% de la population du delta du Mékong.Toutes les 13 provinces et villes de la région sont exposées au risque d’inondation, qui est plus élevé dans certaines grandes et moyennes zones urbaines telles que les villes de Rach Gia et Hà Tiên dans la province de Kiên Giang, la ville de Cà Mau dans la province de Cà Mau, la ville de Soc Trang dans la province de Soc Trang, la ville de Vi Thanh dans la province de Hâu Giang et la ville de Cân Tho, a-t-elle indiqué.Actuellement, le taux d’urbanisation du delta du Mékong est de 31,16%, en hausse de 4,6% par rapport à 2015. Dans le cadre d’une planification régionale approuvée pour la période 2021-2030 avec une vision jusqu’en 2050, le système urbain de la région sera construit avec une distribution appropriée le long du grands corridors économiques.En conséquence, la ville de Cân Tho, une zone urbaine de premier rang sous l’autorité centrale, est définie comme un centre d’administration, de services, de commerce, de soins de santé, d’éducation et de formation, de sciences et de technologies, de culture, de tourisme et d’industrie de transformation de toute la région.La ville de Rach Gia sera développée en une plaque tournante de l’économie maritime, du commerce et des services dans la zone côtière occidentale du delta du Mékong, et un centre d’agriculture aquatique, d’exploitation et d’exportation.La ville de Cà Mau sera le centre de la sous-région côtière dans la région de la péninsule de Cà Mau et un centre national de services énergétiques et pétroliers ainsi que de services d’écotourisme.Actuellement, Cân Tho conçoit des mesures pour développer les secteurs vers la durabilité en association avec la protection de l’environnement et la réponse au changement climatique pour s’adapter à ses conditions réelles dans des périodes de développement particulières.