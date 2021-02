Ho Chi Minh-Ville fixe l’objectif d’attirer 550 millions de dollars d’ investissement dans ses zones industrielles et zones franches. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – En 2021, Ho Chi Minh-Ville fixe l’objectif d’attirer 550 millions de dollars d’investissement dans ses zones franches (ZF) et les zones industrielles (ZI), en focalisant sur les quatre industries principales et l’industrie auxiliaire.

Pour atteindre cet objectif, le comité de gestion des zones franches et des zones industrielles de Ho Chi Minh-Ville (Hepza) compte d'accélérer la transition de la structure d’investissement dans les ZF et ZI vers les domaines et les secteurs se basant sur les fondements scientifiques et technologiques tels qu'automatisme, application de l’intelligence artificielle, technologies de l’information, etc, a déclaré Hua Quoc Hung, chef de l'Hepza.

En même temps, Hepza se focalisera sur le développement de l’industrie du textile, du cuir et de la chaussure, des services de soutien aux industries, notamment sur la construction d'ateliers aux normes en vue de répondre aux demandes d’investissement.

En outre, Hepza redoublera ses efforts pour soutenir les entreprises dans la reprise de leurs activités, à protéger l'environnement de manière durable, à construire des ZI, ZF respectueuses de l’environnement, et à resserrer la gestion de la planification de construction.

En 2020, les ZF et ZI municipales ont attiré plus de 760 millions de dollars, soit une hausse de 17% en glissement annuel et de 152% par rapport au plan fixé. –VNA