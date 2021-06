Hanoi (VNA) - Les vols internationaux réguliers pourront reprendre progressivement d’ici la fin 2021 alors que la situation du Covid-19 s’améliorera au second semestre avec l’accélération de la vaccination au Vietnam et dans le monde, a indiqué l’Autorité de l’aviation civile du Vietnam (CAAV) dans un rapport envoyé au ministère des Communications et des Transports.

Des avions sur un aéroport vietnamien. Photo : VNA

Les statistiques du CAAV montrent qu’il y a actuellement environ 30 compagnies aériennes étrangères d’Asie du Nord-Est, d’Asie du Sud-Est et du Moyen-Orient et de France qui opèrent des vols qui transportent des diplomates, des experts, des investisseurs, des travailleurs qualifiés, des étudiants étrangers et des cargaisons à destination/en provenance du Vietnam.

Pendant ce temps, les compagnies aériennes vietnamiennes ont utilisé la plupart de leurs flottes pour opérer sur des routes intérieures avec une augmentation à la fois de la fréquence et du nombre de routes.

La CAAV a prévu que la situation en 2021 s’améliorera par rapport à 2020, en particulier sur de nombreux marchés clés de l’aviation vietnamienne tels que l’Asie du Nord-Est et l’Europe. L’immunité collective, tirée par la vaccination à grande échelle, servira de base à la réouverture progressive des vols internationaux de passagers à la fin du troisième trimestre et au début du quatrième trimestre de 2021.

En conséquence, le marché de l’aviation vietnamien pourrait commencer à se redresser à partir du milieu du troisième trimestre de 2021, les aéroports locaux s’attendant à desservir plus de 70 millions de passagers cette année, a déclaré la CAAV.

Au premier semestre de 2021, trafic des passagers dans les aéroports vietnamiens était estimé à 26,8 millions, en baisse de 19,4% en glissement annuel, dont 145.000 étrangers et 26,7 millions de passagers intérieurs, en baisse de 97,9% et en hausse de 1,4%, respectivement.

Entre-temps, 668.000 tonnes de marchandises ont transité par les aéroports vietnamiens, soit une augmentation de 12,7% par rapport à l’an dernier à la même période. – VNA