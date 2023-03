Hanoi (VNA) - Les automobiles neuves seront exemptées du premier contrôle mécanique en vertu d’une circulaire révisée sur la sécurité technique et la protection de l’environnement promulguée par le ministère des Transports.

La nouvelle politique exempte les voitures neuves des premières inspections mécaniques obligatoires. Photo : thanhnien.vn

La décision à cet effet vise à simplifier les procédures et à réduire les coûts et les délais pour les usagers, selon le ministère.Le texte, qui est entré en vigueur le 22 mars, dispose que les propriétaires de véhicules neufs peuvent déposer des dossiers auprès des agences d’immatriculation pour recevoir des timbres sans avoir à faire venir leur véhicule.Il étend également l’intervalle entre les deux contrôles de 30 mois à 36 mois pour ceux qui ont jusqu’à neuf places et qui n’effectuent pas de service de transport. Pendant ce temps, la période sera allongée de 18 mois à 24 mois pour les véhicules jusqu’à sept ans.Pour ceux qui ont plus de neuf sièges, ce sera de 24 mois au lieu de 18 mois. Après l’âge de cinq ans, la période sera étendue à 12 mois au lieu de six mois.En ce qui concerne le groupe de camions de toutes sortes qui ont été produits il y a 20 ans ou plus, l’intervalle entre les deux contrôles sera allongé de trois à six mois. – VNA