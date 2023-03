Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le 15 mars, la Chine a officiellement rouvert le tourisme de groupe à destination de 40 pays, dont le Vietnam. On s'attend à ce que cet été, les touristes chinois au Vietnam augmentent fortement.

Pendant la période précédant l'épidémie de COVID-19, les touristes chinois représentaient un tiers des visiteurs internationaux au Vietnam. Depuis près d'une semaine, de nombreuses agences de voyages à Pékin ont conçu des circuits pour amener des groupes au Vietnam. Il s'agit d'une belle opportunité pour les entreprises des deux pays après 3 ans d'interruption, car la Chine et le Vietnam sont des partenaires touristiques majeurs. Les destinations les plus prisées des touristes chinois sont Nha Trang, la baie d’Ha Long, Da Nang, Phu Quoc…



Selon l'évaluation, dans l'immédiat, le nombre de touristes chinois au Vietnam augmentera légèrement puis plus fortement à partir du pic de l'été (juin). La raison est que de nombreux vols directs vers des destinations touristiques ne sont pas encore rétablis comme avant l'épidémie, et que les entreprises des deux pays viennent de se reconnecter après une interruption de 3 ans.



Chaque semaine, le nombre de vols entre les deux pays n'est actuellement que de 12 à 15, soit 20 % par rapport à avant l'épidémie, ce qui rend le prix du voyage 20 % plus élevé que d'habitude. Il est prévu qu'à partir d'avril, la reprise des vols directs entre les deux pays augmentera progressivement.



De nombreux Chinois attendent toujours l’ouverture totale des vols pour réduire les prix des circuits. Les entreprises chinoises s'attendent également à ce que le Vietnam ait des politiques de promotion plus attractives pour attirer les touristes chinois.-CPV/VNA