Hanoi (VNA) - Les Vietnamiens d'outre-mer dans de nombreux pays ont collecté de l'argent pour aider à lutter contre la pandémie de COVID-19 dans le pays.

Photo : VNA



Lors d'une cérémonie à Hanoi le 19 mai, le vice-ministre des Affaires étrangères et président du Comité d'État chargé des Vietnamiens résidant à l'étranger Dang Minh Khoi a remis 4,6 milliards de dongs (près de 197.000 dollars) présentés par des particuliers et des organisations de Vietnamiens à l’étranger au Comité central du Front de la Patrie du Vietnam.



Toujours lors de la cérémonie, le Comité d'État chargé des Vietnamiens résidant à l'étranger a reçu 50.000 masques faciaux que le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam a envoyés aux Vietnamiens d'outre-mer aux États-Unis qui sont confrontés à des difficultés en raison de la pandémie.



Le vice-ministre Dang Minh Khoi a déclaré que les Vietnamiens d'outre-mer dans le monde ont chaleureusement répondu à l'appel du Secrétaire général du Parti et président du Vietnam Nguyen Phu Trong, à l'appel du présidium du comité central du Front de la Patrie du Vietnam et à la directive du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, et ont soutenu les efforts pour lutter contre le COVID-19 au Vietnam.



Il a souligné que ce soutien significatif reflète la tradition de solidarité, l'esprit patriotique et la compassion de la communauté des Vietnamiens à l'étranger.



Le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Tran Thanh Man, a annoncé que le Front de la Patrie du Vietnam avait jusqu'à présent reçu plus de 2.000 milliards de dongs de soutien en espèces et en nature donnés par des organes, des entreprises, des organisations et des particuliers dans et hors du pays.



Les premières statistiques du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam ont montré qu’au 19 mai, les Vietnamiens résidant à l’étranger avaient fait don de plus de 34 milliards de dongs et d'un grand volume de fournitures médicales. - VNA