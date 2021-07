Don du "Fonds de charité Steve Bui et ses amis" de Steve Bui (un Viet kieu au Japon) à Ho Chi-Minh-Ville. Photo : VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le "Fonds de charité Steve Bui et ses amis" de Steve Bui (un Viet kieu au Japon) a fait don de 30.000 masques médicaux N95 aux unités de Ho Chi-Minh-Ville.

Par l'intermédiaire du Comité chargé des Vietnamiens d'outre-mer à Ho Chi Minh-Ville, tous ces masques ont été envoyés au Comité central du Front de la Patrie du Vietnam ; au Comité populaire de la ville de Thu Duc ; au Comité populaire de l’arrondissement de Tan Binh ; au Centre médical du 6e arrondissement ; aux hôpitaux où les patients de COVID-19 sont traités.

Steve Bui, président du "Fonds de charité Steve Bui et ses amis", a partagé que les Vietnamiens à l’étranger s'orientaient toujours vers leur Patrie, leur pays ancestral, notamment vers Ho Chi Minh-Ville, gravement affectée par la pandémie de COVID-19, avec le souhait de contribuer leur part à la repousser rapidement.

La cérémonie de réception de don du "Fonds de charité Steve Bui et ses amis" à la ville de Thu Duc. Photo : VNA



Le "Fonds de charité Steve Bui et ses amis" a transféré 12.000 kits de test rapide (une valeur de près de 2 milliards de dongs) au Comité populaire du 7e arrondissement.

Il s'agit de l'une des activités significatives de la communauté vietnamienne d'outre-mer en réponse à la lettre du Comité chargé des Vietnamiens d'outre-mer à Ho Chi Minh-Ville, qui appelent les communautés vietnamiennes d'outre-mer et les Vietnamiens d'outre-mer à œuvrer ensemble pour contribuer à la prévention et au contrôle de COVID-19 au Vietnam.

En outre, le groupe 365 et Pacific Foods, membre du "Fonds de charité Steve Bui et ses amis", ont mis en place ces derniers temps, de nombreuses activités caritatives telles que l'organisation du supermarché de zéro dong ; l'offert des repas gratuits, des marchandises et des denrées alimentaires aux personnes démunies et en difficulté en raison de COVID-19 et l'assistance aux forces de première ligne dans le combat contre la pandémie de COVID-19 dans la ville. -VNA