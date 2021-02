Hanoï (VNA) - Le 9 février, le Consulat général du Vietnam à Vladivostok (Russie) a organisé une cérémonie d'offrande de fleurs au Mémorial du Président Ho Chi Minh dans le jardin portant son nom situé dans la rue Borishenko.

La cérémonie a suscité la participation du personnel du Consulat général et des étudiants vietnamiens à Vladivostok.

A cette occasion, le consul général Nguyen Hoang Viet, a exprimé sa profonde gratitude au Président Ho Chi Minh, un leader exceptionnel, héros de la libération nationale et homme de culture du monde qui avait posé le fondements de l’amitié entre les deux peuples russe et vietnamien. Le diplomate vietnamien s’est promis de faire de son mieux pour édifier une communauté vietnamienne puissante dans la ville Vladivostok et la province de Primorye, en général.

Auparavant, le consul général Nguyen Hoang Viet et d'autres ont participé au nettoyage autour du Mémorial du Président Ho Chi Minh et du jardin de la rue Borishenko, qui a été officiellement portant son nom à partir d'août 2019, conformément à une décision des autorités de la ville de Vladivostok.

Pour rappel, le Président Ho Chi Minh avait visité cette ville trois fois, en 1924, 1927 et 1934. -VNA