Hanoï (VNA) - L’association des Vietnamiens en Pologne a lancé un appel aux dons en faveur des sinistrés du séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie le 6 février.

Les secouristes continuent a rechercher les personnes portées disparues dans la province Kahramanmaras, en Turquie . Photo: AFP/VNA

Cet appel a reçu un large soutien d’autres associations de Vietkieu résidant dans ce pays, comme nous l’indique Trân Anh Tuân, président de l’Association des Vietnamiens en Pologne.

“Jusqu’à présent, nous avons reçu près de 20.000 euros. C’est une somme modeste par rapport aux souffrances que subissent les sinistrés mais elle témoigne de notre solidarité et de notre volonté d’aider les victimes à stabiliser leur vie. Cette somme sera remise aux organisations officielles des Turcs et des Syriens en Pologne, en présence des représentants de l’ambassade de ces deux pays”, a-t-il dit.



La diaspora vietnamienne en Pologne compte actuellement plus de 40.000 personnes. Celles-ci contribuent activement au développement socioéconomique de leur pays d’accueil, tout en préservant et valorisant l’identité culturelle traditionnelle du peuple vietnamien. -VOV/VNA