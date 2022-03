Un programme artistique de la communauté des Vietnamiens au Japon à l'occasion du Nouvel an. Photo: VNA

Tokyo (VNA) - Les Vietnamiens continuent à devenir la deuxième plus grande communauté étrangère au Japon malgré une baisse de 3,4% en 2021 par rapport à l’année dernière.

Selon les dernières statistiques de l'agence des services d'immigration du Japon (ISA) relevant du ministère de la Justice, la communauté vietnamienne au Japon compte 432.934 personnes, soit une baisse de 3,4% sur un an, représentant plus de 15,7% du nombre total des étrangers au Japon.

Fin 2021, plus de 2,76 millions d'étrangers vivent au Japon, soit une baisse annuelle de 4,4%, principalement en raison du contrôle strict des frontières après la nouvelle flambée de la pandémie de COVID-19. C'est la deuxième année consécutive que le nombre d'étrangers au Japon diminue, selon l'ISA.

Les Chinois sont les plus nombreux avec plus de 716.606 personnes, représentant 26% du total. Les Sud-Coréens, les Philippines et les Brésiliens occupent les 3e, 4e et 5e place respectivement au Japon. -VNA