Photo d'illustration: VnEconomy

Hanoï (VNA) – Les Vietnamiens bénéficieront d'une période de vacances de neuf jours pour le Nouvel An lunaire du Tigre 2022, du 29 janvier au 6 février.

Le 1er jour du Nouvel An lunaire 2022 tombera cette année mardi 1er février.

Le Têt traditionnel est la fête la plus importante du Vietnam. Elle marque la fin d’une année lunaire et le début d’une nouvelle année pleine d'espoirs.

Haut en couleur, cet évènement s’annonce une ou même deux semaines avant pour le plus grand bonheur de tous. Des familles aux quartiers en passant par les bureaux, on s’affaire à la préparation et à la décoration pour l’accueillir chaleureusement.

Le Têt est d’autant plus important pour chacun qu’il s’agit de la réunion familiale de premier plan de l’année que personne ne veut rater. Par ailleurs, on en profite pour témoigner la gratitude envers leur ascendance et leurs ancêtres, une coutume ancrée dans nos plus belles traditions.-VNA