Photo: VNA

Vientiane (VNA) - L'Association des Vietnamiens à Vientiane a coopéré le 21 octobre avec la pagode Phat Tich, la banque VietcomBank Laos et la société Khamhoung Saychaleun pour offrir 200 cadeaux d’une valeur totale de plus de 60 millions de kips (près de 6.000 dollars) à des familles vietnamiennes et laos en situation difficile à cause de la pandémie de COVID-19.

En raison de la réglementation du gouvernement lao sur la prévention et le contrôle du COVID-19, tous les cadeaux seront remis aux représentants des localités, puis aux ménages en difficulté.

Ces derniers temps, face aux difficultés dues à la pandémie, de nombreux individus et entreprises vietnamiens au Laos ont fait des dons pour soutenir les populations locales. -VNA