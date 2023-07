Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Un séminaire sur la coopération dans le développement de ressources humaines de haute qualité entre les universités vietnamiennes pour répondre à la demande de personnel des entreprises, y compris celles de la République de Corée, s’est tenu mardi 18 juillet à Hô Chi Minh-Ville.

Le professeur associé-Dr. Vu Hai Quân, directeur de l’Université nationale du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville, prend la parole lors du séminaire. Photo: VNA

L’événement a réuni des représentants des localités du Sud, des responsables d’entreprises sud-coréennes opérant au Vietnam et de l’Université nationale du Vietnam à Hanoi (VNU-Hanoi) et de l’Université nationale du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville (VNUHCM).

Le professeur associé-Dr. Vu Hai Quân, directeur de la VNUHCM, a déclaré qu’avec 90.000 étudiants, la VNUHCM est la plus grande université publique du Vietnam, fournissant des ressources humaines pour toute la région du Sud-Est en particulier et la région du Sud en général. Il met en œuvre des mesures pour devenir un établissement d’enseignement supérieur de premier plan en Asie.

Il a reconnu que la collaboration fructueuse entre le Vietnam et la République de Corée est une condition importante pour les programmes de coopération entre les deux pays, y compris le partenariat dans le développement des ressources humaines.

Un représentant de la Chambre de commerce sud-coréenne au Vietnam (KOCHAM) a déclaré que les entreprises sont toujours à la recherche de ressources humaines vietnamiennes de haute qualité pour répondre aux exigences de production et de développement.

Délégués à l’événement. Photo : VNA

Des représentants d’entreprises et d’universités sud-coréennes ont déclaré que les universités vietnamiennes peuvent rechercher et développer des ressources humaines dans un certain nombre d’industries qui ont une forte demande de personnel en quantité et en qualité, telles que les technologies de l’information, l’intelligence artificielle, la biotechnologie, les semi-conducteurs, les composants et les accessoires.

Les délégués à l’événement ont indiqué qu’il existe de nombreuses solutions pour améliorer la qualité des ressources humaines afin de répondre aux exigences des entreprises.

Ils ont exhorté les entreprises à proposer activement des écoles pour avoir des programmes de formation appropriés, à coopérer dans la formation ou profiter des conditions d’installations et de personnel des deux parties pour former et développer des ressources humaines de qualité. – VNA