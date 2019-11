Hanoi, 27 novembre (VNA) - Mardi 26 novembre à Hanoï, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a assisté à la cérémonie d’inauguration de l’Université Phenikaa et du Fonds de création Phenikaa qui appartiennent au groupe éponyme, lequel fabrique des matériaux bio et des produits de hautes technologies.

Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a assisté à la cérémonie d’inauguration de l’ Université Phenikaa et du Fonds de création Phenikaa . Photo : VNA

Vu Duc Dam a fait savoir qu’à l’ère de la 4e révolution industrielle, l’élévation du niveau professionnel des salariés et l’innovation étaient deux des grandes priorités du Vietnam.



Selon lui, les universités sont à la fois le lieu de diffusion et de création du savoir et des nouvelles technologies. Les entreprises doivent investir plus massivement dans la recherche et l’innovation, a suggéré le vice-Premier ministre. - VOV/VNA