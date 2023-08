Hanoi (VNA) – Le Département américain du commerce a formulé ses constatations finales négatives du contournement de droits antidumping pour certains tubes et tuyaux en acier au carbone soudés circulaires (tubes et tuyaux) et tubes en acier non allié (CWP) soudés circulaires importés du Vietnam.

Le Département américain du commerce (DOC) détermine que certains tubes et tuyaux et CWP importés aux États-Unis pendant la période visée par l’enquête n’ont pas été réalisés au Vietnam avec de l’acier laminé à chaud fabriqué à Taïwan (Chine), a-t-il déclaré.



Par conséquent, aucune importation de ce type ne contourne les ordonnances de droits antidumping sur les tubes et tuyaux et CWP de Taïwan, selon les conclusions finales rendues par le DOC et citées par la Direction des recours commerciaux du ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce.



Pour les autres types de tubes en acier visés par l'enquête lancée le 29 juillet 2022, le DOC a annoncé le 20 juillet dernier la prolongation du délai de publication des conclusions finales jusqu'au 2 novembre 2023, au lieu du 4 août 2023 comme annoncé précédemment. – VNA