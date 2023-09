Jakarta, 19 septembre (VNA) – Un exercice militaire conjoint des membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), intitulé ‘’Exercice de solidarité de l'ASEAN Natuna’’ (ASEX 01 – Natuna), a officiellement débuté le 19 septembre dans la ville indonésienne de Batam.



S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, le commandant des Forces armées nationales indonésiennes (TNI), l'amiral Yudo Margono, a souligné que l'unité de l'ASEAN sera toujours bien maintenue. À mesure que les États membres se complètent et apprennent les uns des autres, les exercices renforceront les capacités du bloc à maintenir la paix, la prospérité et la sécurité régionales.



L'administrateur a déclaré que toutes les armées des États membres de l'ASEAN étaient convenues de continuer à renforcer la coopération, notamment en échangeant des connaissances, des informations et des tactiques militaires. Il a espéré que les soldats participant à l'exercice pourront profiter du temps de formation pour apprendre les uns des autres et améliorer leur professionnalisme.



Se déroulant du 18 au 25 septembre, l'ASEX 01-Natuna se déroule autour de l'île de Batam, aux approches orientales du détroit de Malacca et des îles Natuna. Le premier exercice maritime a impliqué les marines, les armées et les forces aériennes régionales afin de renforcer les patrouilles conjointes de sécurité maritime et la réponse aux catastrophes, les opérations de sauvetage et les évacuations médicales. - VNA





