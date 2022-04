Hanoi (VNA) – Les compagnies aériennes sont invitées à déployer rapidement une instruction du Premier ministre Pham Minh Chinh relative à l’augmentation de leurs fréquences et à l’ouverture de nouvelles lignes à destination et en provenance du delta du Mékong.

Un avion en vol de Vietjet Air. Photo : VNA

Le ministère des Transports a envoyé un texte à cet effet à l’Autorité de l’aviation civile du Vietnam, à la Société de gestion du trafic aérien du Vietnam, à la Compagnie générale des aéroports du Vietnam et aux compagnies aériennes.

Le texte signé par le vice-ministre des Transports, Lê Anh Tuân, fait suite à une demande faite le 8 avril par le chef du gouvernement d’examiner la mise en place des tarifs préférentiels pour les lignes depuis et vers l’aéroport international de Cân Tho, l’augmentation des fréquences et l’ouverture de nouvelles lignes vers le delta du Mékong pour soulager la circulation et faciliter les déplacements en avion de la population locale.

Actuellement, Vietjet Air a annoncé la reprise de dix liaisons vers et depuis Cân Tho, reliant la capitale de la région du Sud-Ouest à Nha Trang, Dà Lat, Vinh, Thanh Hoa, Hai Phong, Dà Nang et Hanoi, ainsi que d’autres liaisons internationales reliant Cân Tho à Taipei, Séoul et Bangkok. -VNA