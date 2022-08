Hanoi (VNA) – Les tours Cham de Po Klong Garai, dans la province de Ninh Thuân, au Centre du Vietnam, sont considérées comme un symbole culturel et touristique.

Photo: VTC



Selon les archives, les tours Po Klong Garai ont été construites vers la fin du XIIIe siècle - début du XIVe par le roi Shivaman (les Vietnamiens l'appellent Che Man).

Situées sur la colline de Trau, arrondissement Do Vinh, les tours Po Klong Garai sont imprégnées de l'identité culturelle Cham. Elles vénèrent le roi Po Klong Garai (Jaya Simhavarman) pour ses nombreux mérites sous le règne du Champa - région de Panduranga.

Contrairement aux tours Cham de Nha Trang, Phan Thiet, celles de Po Klong Garai ont été construites à une époque où l'art de la sculpture et de l'architecture du Champa avait atteint son apogée.

Photo: VNA

Grâce à des techniques de construction uniques, même après 800 ans d'existence, ces tours conservent en grande partie leur intégrité et leur majesté. Ce qui reste à Po Klong Garai représente le summum de l'architecture et de la sculpture d'une culture qui a rayonné autrefois.

Les tours s'étendent sur une superficie totale d'environ 10 hectares et sont situées sur une colline avec une vue panoramique sur la ville de Phan Rang. Il s'agit d'un complexe de 3 tours: tour principale (21,59 m de haut), tour de feu (9,31 m de haut), tour de la porte (8,56 m de haut).



La tour principale est le lieu de culte de la statue du roi Po Klong Garai avec le dôme à la porte et 2 grands piliers de pierre gravés d'anciens caractères Cham. Au-dessus se trouve un bas-relief du dieu à six bras Siva. À l'est se trouve la tour de la porte et la tour du dieu du feu située au sud avec un toit en forme de bateau.

Photo: VTC



Les motifs minutieusement sculptés avec des queues de dragon, des feuilles, la vache sacrée... témoignent de la culture et de la religion du peuple Cham. La beauté majestueuse des tours surprend les visiteurs. Difficile de croire que ce sont des structures construites il y a des siècles. Toucher chaque brique, traverser chaque mur des tours Po Klong Garai permet aux visiteurs d'admirer encore plus le talent des anciens artisans.

Chaque année, selon le calendrier Cham (vers septembre, octobre du calendrier solaire), les tours Po Klong Garai accueillent un festival Cham. En venant à ce moment à Po Klong Garai, les visiteurs peuvent non seulement admirer la beauté de l'architecture et de la sculpture Cham, mais aussi s'immerger dans une atmosphère sacrée. – CPV/VNA