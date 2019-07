New Delhi (VNA) - Les 13 touristes vietnamiens bloqués dans un village au Centre du Népal ont été transportés sains et saufs samedi 13 juillet dans la capitale népalaise Katmandou, a fait savoir l’ambassade du Vietnam en Inde.

Inondations provoquées par de fortes pluies à Katmandou, au Népal, le 12 juillet. Photo: Xinhua

Le 11 juillet, les touristes, dont huit femmes et cinq hommes, ont été bloqués dans le village de Khang Sang, dans le district de Sindhuli, à 150 km de Katmandou, en raison de fortes pluies et de glissements de terrain.L’ambassade du Vietnam a demandé au consul honoraire et à la communauté vietnamienne au Népal de coopérer pour venir en aide à ces touristes.Le ministère des Affaires étrangères a demandé à l’ambassade de rester en contact avec les touristes et les autorités locales afin de saisir la situation, d’être prête à prendre des mesures de protection des citoyens et d’aider les touristes à rentrer chez eux en toute sécurité.Les citoyens vietnamiens ayant besoin d’une aide urgente sont invités à contacter la hotline de l’ambassade du Vietnam en Inde au 919971257204 ou la hotline de protection des citoyens au 84 981848484.-VNADepuis trois jours, d’intenses précipitations s’abattent sur le Népal, frappant particulièrement la capitale Katmandou et l’est du pays. Selon la police, au moins 43 personnes ont perdu la vie, une vingtaine d’autres personnes sont portées disparues après des pluies diluviennes et coulées de boue. – VNA