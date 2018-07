Selon une enquête, 72% des banques veulent coopérer avec les compagnies technololgiques pour développer la Fintech. Photo : VNA/CVN



Hanoï (VNA) - L’économie dématérialisée a un fort potentiel de développement au Vietnam car sur 95 millions d’habitants, 70% ont entre 15 et 64 ans. La technologie financière, aussi dénommée Fintech, est un terrain encore largement inexploité.



La Fintech a le vent en poupe au Vietnam, dopée par la volonté du gouvernement de développer cette nouvelle méthode qui déploie la technologie pour améliorer les activités financières. Le pays a investi 4,4 milliards de dollars en 2017 dans ce secteur et ce chiffre devrait s’élever à 7,8 milliards en 2020. Il compte actuellement 78 startups, certaines étant bénéficiaires d’investissements conséquents provenant de l’étranger depuis peu. Ces jeunes entreprises innovantes ont, pour la plupart, été créées et sont gérées par les Vietnamiens. Elles auraient déjà investi 129 millions dans la Fintech et cette tendance semble se maintenir.



Il y a plusieurs principaux facteurs qui ont favorisé le développement de cet écosystème au Vietnam. D’abord, le plan du gouvernement qui vise à améliorer l’accès aux services financiers. Ensuite, l’augmentation du nombre d’internautes et d’utilisateurs de smartphones en milieu rural. Enfin, la croissance des services de paiement électronique. Selon des spécialistes, le secteur du règlement des achats en ligne continuera de fleurir au Vietnam puisque le potentiel du marché (50 millions d’abonnés à Internet et 35 millions d’utilisateurs de smartphone) n’est pas encore exploité à 100%.



Participations massives d’investisseurs étrangers



Ce vivier attire évidemment son lot d’intéressés. Ainsi, deux investisseurs sud-coréens Korea Investment Partners (KIP) et Mirae Asset Venture Investment ont versé en 2017 environ 10 millions de dollars à Appota, une startup viet-namienne spécialisée dans le développement de plateformes pour téléphone mobile. En 2016, M_Service, propriétaire du portefeuille électronique MoMo, a bénéficié de 28 millions de dollars provenant de Standard Chartered Private Equity et de la banque Goldman Sachs. Champion Crest, relevant de Credit China FinTech Holding Limited à Hongkong (Chine), a pour sa part injecté 12,73 millions de dollars pour devenir l’actionnaire majoritaire de la société Bang Huu (Amigo).



Ces participations massives au capital social démontrent qu’en plus d’être attractive, la Fintech vietnamienne se voit investie de la confiance de structures financières étrangères sur le long terme, ce qui limite les risques. De cette façon, s’il est clair que le choix par Standard Chartered Private Equity et Goldman Sachs de soutenir MoMo s’explique par sa place de leader sur le marché vietnamien et par l’importance de sa clientèle: environ 2,5 millions de personnes et plusieurs grandes entreprises comme EVN, VNPT, MobiFone, Vinaphone, Vietjet Air, Fim , FPT, VTVcab, Home Credit, FE Credit, Prudential Finance… De plus, la présence d’employés expérimentés dans les secteurs de la banque, de la finance, de la programmation informatique ou encore de la cyber sécurité est un gage de qualité et de confiance pour les acteurs extérieurs. Si le cas de soutenir MoMo est particulièrement explicite, les développements précédents peuvent être aisément étendus à d’autres startups comme Moca, ECPay, Mobivi, VNPay, 123Pay, Payoo, Napas, PeaceSoft, VTC Pay, Smartlink, WePay...