La conférence nationale sur les statistiques. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé jeudi matin 17 mars à la conférence nationale sur les statistiques, placée sous le thème "Renforcement de la discipline, amélioration de la qualité et de l'efficacité".

La conférence a évalué les résultats obtenus dans les activités statistiques ; cité les limites et lacunes ; proposé des solutions pour améliorer l'efficacité du travail des statistiques, notamment celui au sein des ministères, secteurs et localités.

Les conférenciers internationaux ont partagé et recommandé des solutions afin que le secteur des statistiques du Vietnam puisse s'intégrer et se développer davantage.

S'exprimant lors de la conférence, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que les statistiques étaient extrêmement importantes, en particulier pour évaluer et élaborer des politiques.

Le chef du gouvernement a souligné que le Parti, l'Etat et le gouvernement avaient accordé une grande attention au travail des statistiques. Par conséquent, le travail des statistiques doit garantir l'objectivité, l'exactitude et la transparence.

Selon le Premier ministre, 2022 est une année importante, créant une base pour la mise en œuvre des objectifs du Plan quinquennal 2021-2025. La situation internationale et nationale présente des avantages, opportunités et aussi des difficultés et défis. Il a donc demandé au secteur des statistiques et à tous les secteurs d'effectuer des tâches et solutions pour améliorer la qualité et l'efficacité du travail des statistiques.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également demandé de renforcer les investissements dans le secteur des statistiques ; d’accélérer la transformation numérique dans les activités statistiques et du secteur des statistiques, d’appliquer les plates-formes technologiques dans le travail des statistiques.

Le chef du gouvernement s’est déclaré convaincu que le secteur des statistiques avait fait de grands efforts pour surmonter toutes les difficultés et défis et mener à bien toutes les tâches assignées. -VNA