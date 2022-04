Les investissements dans les secteurs des technologies financières et du commerce électronique devraient continuer d'augmenter en 2022. Photo: baodautu.vn



Hanoï (VNA) - En 2021, les investissements dans les technologies financières et le commerce électronique ont représenté 70% des fonds de capital-risque dans les startup, une tendance qui devrait se poursuivre en 2022.

Outre ces deux domaines, une explosion du volume des transactions a également été constatée dans la santé, l'éducation et la transformation numérique dans les entreprises. Ces trois domaines ont connu en 2021 un taux de croissance impressionnant de 1.016%, 526% et 205%, respectivement.

Le Hoang Uyen Vy, directrice générale du Fonds Do Ventures, a déclaré que le commerce électronique et la FinTech resteraient les deux principaux domaines, car de plus en plus de consommateurs optaient pour les produits en ligne.

Les investisseurs continueront également à s'intéresser à de nouveaux domaines pleins de potentiels tels que l'économie créative, les plateformes de perfectionnement professionnel et le Web3 avec la popularité des cryptomonnaies et de la technologie blockchain.

Selon un rapport sur l’économie numérique en Asie du Sud-Est de Google, Temasek et Bain & Company, la FinTech devient un moteur clé avec 95% des entreprises numériques acceptant les paiements numériques, 67% acceptant les prêts numériques.

Selon Hoang Công Doan, président du Club d’investissement et d‘entreprenariat du Vietnam, les investissements dans les startup présentent des risques, mais les bénéfices sont relativement élevés, car la croissance des startup est très rapide. Par conséquent, les investisseurs continuent d'injecter des capitaux dans les startup. C'est aussi une opportunité pour les jeunes de créer une entreprise.

Selon Hoang Công Doan, les investissements dans les startup au Vietnam atteindraient cette année environ 2 milliards de dollars. -VNA