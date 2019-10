Les spots publicitaires consacrés à Hanoï diffusés sur CNN attirent le public international (Photo : VNA)

Hanoï (VNA) - Du 3 juin au 31 août 2019, CNN a diffusé plus de 700 fois deux spots publicitaires de 30 secondes chacun sur Hanoï (“Hanoï, berceau patrimonial” et “Hanoï-le coeur du Vietnam”).

La chaîne américaine a également diffusé les spots de 60 secondes “Les gardiens de l’âme hanoïenne”, “Cinq raisons pour aimer Hanoï” et “Vacances de 60 secondes”. Ces clips sont apparus non seulement sur la chaîne télévisée CNN, mais aussi sur son site web et son application mobile. La page touristique de CNN a publié plusieurs articles consacrés à Hanoï, au Vietnam en général.

Cette campagne publicitaire menée par le Service touristique de Hanoï a porté ses fruits. Selon le rapport annuel réalisé par Mastercard sur les destinations touristiques les plus attractives d’Asie-Pacifique, la capitale vietnamienne se trouve à la 15e place parmi les 20 meilleures destinations de la région. Plusieurs destinations hanoïennes font partie de la liste établie par CNN des 13 expériences indispensables au Vietnam. -VOV/VNA