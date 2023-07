Hanoi (VNA) - La Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI) et OLEA Global - une plateforme de chaîne d’approvisionnement numérisée qui renforce le commerce durable ont organisé jeudi 20 juillet à Hanoi un séminaire sur le financement des technologies financières pour les exportateurs vietnamiens.

Le séminaire axé sur l’échange et la discussion des politiques d’accès financier pour les entreprises. Photo: VNA

Les participants au séminaire se sont concentrés sur l’échange et la discussion des politiques d’accès financier pour les entreprises et des moyens de tirer parti des accords de libre-échange pour promouvoir le développement des marchés d’exportation pour les entreprises vietnamiennes.OLEA a également introduit des créances pour les entreprises exportatrices sur la plate-forme technologique d’OLEA et des assurances dans le financement du commerce.S’exprimant lors de l’événement, le vice-président de la VCCI, Bui Trung Nghia, a déclaré qu’au Vietnam, les banques et les institutions financières ont mis en place de nombreux programmes préférentiels et programmes de crédit pour les exportateurs.Elles fournissent également des solutions financières efficaces dans les paiements internationaux avec des services financiers diversifiés et des services de soutien pour aider les entreprises à éviter les risques de taux de change et à améliorer progressivement les transactions de paiement à l’importation et à l’exportation, les clients et le développement du marché dans un contexte de concurrence féroce.La VCCI met en œuvre des activités pour aider les entreprises à accéder et à renforcer les ressources financières et les solutions pour répondre à leurs besoins, a-t-il déclaré.Dans le passé, la VCCI a coopéré avec des banques, le Fonds de développement des petites et moyennes entreprises et des organisations de soutien aux entreprises pour mener des activités visant à connecter les institutions financières aux entreprises, a-t-il indiqué.Letitia Chau, une représentante d’OLEA, a déclaré qu’OLEA s’engage à créer les conditions les plus favorables pour aider les entreprises à raccourcir le processus d’accès et de déploiement des solutions, à disposer rapidement de ressources financières pour compléter leurs opérations et à atteindre bientôt l’objectif de croissance de cette année et des années suivantes. – VNA