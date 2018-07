Hanoi (VNA) – Mui Ne, la baie d’Ha Long, Hô Chi Minh-Ville, Hanoï, Hôi An, le delta du Mékong sont les six destinations les plus attrayantes du Vietnam selon le magazine de voyage britannique Rough Guides.



Le Vietnam a longtemps été une terre fascinante, cachant de nombreuses surprises pour les touristes internationaux que ce soit la culture, la cuisine, la beauté de la nature qui leur apportent des impressions inoubliables.



Le magazine de voyage Rough Guides a sélectionné les 6 destinations à ne pas manquer lors d`un séjour au Vietnam.



1. Mui Ne

Le village de pêche de Mui Ne (Binh Thuân). Photo : sealinkscity.com



Mui Ne est le nom d'une mer, d`un centre de tourisme célèbre à Phan Thiêt, qui est l'une des plus belles et des plus romantiques zone d`écotourisme de la province de Binh Thuân.



Les touristes ne sont pas seulement attirés par la beauté sauvage de la nature mais aussi par les activités sportives modernes, les voyages et la vie quotidienne des habitants.



2. La baie d’Ha Long

La baie de Ha Long. Photo: vov.vn



Ha Long est une petite baie située sur la rive ouest du golfe du Tonkin, dans la zone maritime du nord-est du Vietnam. Avec les baies de Nha Trang et de Lang Cô du Vietnam, la baie d'Ha Long est l'une des 3 baies du Vietnam qui ont été classées dans la liste des 29 plus belles baies du monde en juillet 2003.



3. Hô Chi Minh-Ville

Un coin de Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville est la ville la plus développée du Vietnam, et aussi son centre économique, culturel et éducatif. Elle est connue comme "la perle de l'Extrême-Orient". Cette ville possède non seulement la beauté splendide de la zone urbaine la plus dynamique du pays mais aussi de nombreuses surprises intéressantes à découvrir...



Bien que n'étant pas la capitale, Hô Chi Minh-Ville est vraiment une destination touristique populaire au Vietnam, et en Asie en général, avec ses gratte-ciels, ses ouvrages d'architecture française et sa vie animée.



4. Hanoï

Le lac de l’Epée Restituée. Photo: vietair.tv

Hanoï abrite de nombreux sites anciens telles que le lac de l’Epée restituée, le pont Thê Huc, la pagode Quan Su, le lac de l'Ouest, les 36 rues... La vie paisible de ses habitants, ses cafés tranquilles, ses petites rues et ses vendeurs de rue sont aussi d`autres attraits.



L'une des caractéristiques uniques du tourisme à Hanoï est l'utilisation du cyclo. Beaucoup de touristes choisissent ce véhicule pour visiter les ruelles.



5. Le vieux quartier de Hôi An

Hoi An. Photo: NDEL



Hôi An est une ville ancienne située sur la côte centrale du Vietnam, et était autrefois un port de commerce célèbre et animé.



6. Le delta du Mékong

Le marché flottant de Cai Rang à Cân Tho. Photo: vietnamtourism

Le delta du Mékong compte 12 provinces. Sa ville principale est Cân Tho. Région la plus fertile du Vietnam, le delta du Mékong est nourri par les alluvions et les sédiments déposés par le fleuve. C'est une destination touristique passionnante, avec des plats exotiques adaptés aux touristes intéressés par la découverte de terres vierges, étranges.- CPV/VNA