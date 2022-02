Hanoi (VNA) – En ce début d’année 2022, un grand volume de produits agricoles du Vietnam sont exportés vers une série de grands marchés. Il est prévu que les exportations de ces produits clés du pays continueront de se développer dans les temps à venir.

Cérémonie marquant le début de l'exportation de produits agricoles transformés de Dông Nai (Sud) en 2022, le 5 janvier. Photo : VNA

Dès le 5 janvier, le Département de l’agriculture et du développement rural de la province méridionale Dông Nai s’est coordonné avec la ville de Long Khanh pour organiser une cérémonie marquant le début de l’exportation de ses produits agricoles transformés en ce début d’année 2022. C’est la Société par actions de technologie alimentaire Luong Gia, située dans la zone industrielle de Long Khanh, qui a exporté cinq conteneurs équivalant à environ 95 tonnes de fruits secs vers les marchés de l’UE, de la Russie, de la République de Corée et du Moyen-Orient.



Puis, le 6 janvier, au port de Hô Chi Minh-Ville, le navire international Dong Hong, sous le pavillon du Liberia, a chargé 11.111 tonnes de riz de la Compagnie par actions d’agriculture high-tech Trung An. Pham Thai Binh, directeur général de cette société, a déclaré à cette occasion : "La livraison d’un tel chargement dans les premiers jours de 2022 est un bon signe, créant une dynamique pour accélérer l’exportation de riz de haute qualité du Vietnam vers les marchés exigeants cette année".



Dans une usine de transformation des ananas pour l'exportation dans la province méridionale d'An Giang. Photo : VNA

Récemment, le Département de l’agriculture et du développement rural de la province septentrionale de Hoà Binh a coopéré avec le Département de la transformation des produits agricoles et du développement des marchés (du ministère de l’Agriculture et du Développement rural) et la Société par actions Kim Bôi (province de Hoà Binh) pour organiser une cérémonie marquant la première exportation de produits agricoles vers le marché japonais en 2022. Au total, 28 tonnes de pousses de bambou transformées et de vermicelles de tolomane qui ont satisfait aux exigences strictes de quarantaine, garantissant les meilleurs critères de qualité, y ont été exportées.



Selon les statistiques préliminaires disponibles, en janvier 2022, les exportations de fruits et légumes du Vietnam ont atteint près de 301 millions d’USD, en hausse de 0,3% par rapport à décembre 2021, qui est normalement le mois de pointe des exportations de l’année.



Dang Thi Liên, directrice de la Compagnie de vivres Long An, a prévu que 2022 présenterait de nombreuses opportunités pour les exportations de riz vietnamien, suite à l’augmentation de la demande mondiale. En plus des marchés traditionnels tels que les Philippines, la Malaisie, la Chine, la République de Corée, les États-Unis, le marché africain..., les exportations de riz vers l’UE devraient fortement augmenter en 2022 grâce au soutien de l’Accord de libre-échange Vietnam - Union européenne (EVFTA).



Un représentant de l’Agence du commerce extérieur du ministère de l’Industrie et du Commerce a envisagé que cette année, les exportations de riz du Vietnam vers l’UE devraient augmenter de manière significative. La qualité du riz vietnamien s’est améliorée, en ajoutant aussi des variétés de riz aromatiques, répondant aux goûts des consommateurs européens.



De grandes entreprises comme Lôc Troi, Tân Long et Trung An disposant de grandes surfaces de culture et respectant des normes sanitaires élevées profiteront certainement de l’absence de taxe (0%) à l’exportation sur le marché européen.



La même tendance est à constater pour le café vietnamien. Selon l’Agence du commerce extérieur, en 2021, malgré l’impact négatif de l’épidémie de COVID-19, la valeur des exportations de café du Vietnam avait encore enregistré un taux de croissance à deux chiffres grâce à la hausse de l’exportation. Il est prévu que les exportations de café du Vietnam en 2022 continuent de croitre grâce à une demande abondante. – CVN/VNA