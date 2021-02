Hanoi (VNA) - L’Administration des forêts du Vietnam (VNFOREST) vise à collecter cette année 2,8 billions de dôngs (121,7 millions de dollars) auprès des services environnementaux forestiers.

Photo d’illustration: VNA

Selon le directeur adjoint de la VNFOREST, Pham Van Dien, les services de séquestration du carbone forestier et de réduction des émissions, une nouveauté de 2021, ajouteront entre 300 et 500 milliards de dôngs aux revenus annuels du secteur provenant des services environnementaux.L’année dernière, les revenus de ces services s’élevaient à 2,56 billions de dôngs, atteignant 91% de l’objectif annuelCe bilan n’a pas été à la hauteur des attentes en raison en grande partie de la grave pénurie d’eau dans les grands réservoirs hydroélectriques entre le quatrième trimestre 2019 et le deuxième trimestre 2020, a déclaré le Fonds de protection et de développement des forêts du Vietnam (VNFF). La pénurie a affecté la performance des entreprises hydroélectriques.En outre, l’évolution complexe de la pandémie de Covid-19 aux niveaux local et mondial l’année dernière ont eu un impact direct sur les entreprises utilisant ces services.Le fonds a ajouté des revenus provenant des services environnementaux forestiers et a soutenu 226 conseils de gestion forestière et 138.000 propriétaires forestiers, tout en créant des revenus pour 81 entreprises forestières et des moyens de subsistance pour plus de 172.000 familles dans les zones montagneuses.Selon Pham Van Dien, les revenus des services environnementaux forestiers proviennent désormais principalement des centrales hydroélectriques et des entreprises produisant de l’eau propre.Les experts ont recommandé de percevoir les frais de services environnementaux auprès d’autres sources telles que les entreprises d’écotourisme, les établissements de production industrielle et les installations d’aquaculture. – VNA