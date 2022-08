Photo: VOV

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh vient de présider une réunion virtuelle avec le réseau des services commerciaux du Vietnam à l'étranger. Les ambassadeurs de l’économie vietnamienne lui ont proposé des mesures visant à trouver de nouveaux débouchés dans le contexte de fluctuations économiques du monde.



Selon un rapport du ministère de l'Industrie et du Commerce, en 2021, le chiffre d'affaires du commerce extérieur a atteint plus de 670 milliards de dollars, plaçant le Vietnam dans la liste des 20 principaux pays commerçants du monde. Au cours des sept premiers mois de 2022, les échanges commerciaux vietnamiens représentaient plus de 433 milliards de dollars. Ce chiffre devrait s’élever à environ 800 milliards de dollars en fin de cette année et faire entrer le Vietnam dans le top 15 ou 10 des principaux pays exportateurs et importateurs de marchandises du monde.



Si le commerce extérieur du Vietnam est si florissant, c'est en grande partie grâce à ses 61 services économiques à l’étranger. Ceux-ci ont pour mission de représenter et de protéger les intérêts nationaux dans le domaine économique et commercial, de rendre compte aux ministères, localités et entreprises vietnamiens de la politique commerciale, réglementaire et juridique de leur pays de résidence et de soutenir le développement international des entreprises vietnamiennes, qu'il s'agisse de les aider à trouver de nouveaux débouchés dans le pays considéré ou de les soutenir pour favoriser leur implantation. Ils ont également une fonction de promouvoir l’attractivité du Vietnam auprès des autorités et entreprises locales afin de drainer de nouveaux investissements sur le territoire.



“Le réseau de services commerciaux a largement contribué à attirer les investissements étrangers grâce à ses analyses sur l'évolution des flux d'investissement dans le monde. Il a également aidé les localités, les associations et les entreprises à diversifier leurs fournisseurs de matières premières pour éviter les perturbations de leur chaîne d'approvisionnement ou les interruptions de production”, a précisé Vu Ba Phu, directeur du Département de la promotion commerciale, relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce.



Les services commerciaux participent à l’élaboration des politiques commerciales du Vietnam. Ils participent également aux négociations pour de nombreux accords de libre-échange de nouvelle génération. Ces bureaux informent les entreprises domestiques des barrières commerciales imposées par les pays importateurs aux marchandises vietnamiennes et les aident à régler les litiges commerciaux avec leurs partenaires étrangers. Ils protègent donc les intérêts nationaux et constituent un appui solide des entreprises vietnamiennes lors de leur conquête à l’international.



Actuellement, face aux fluctuations du commerce international qui risquent d’affecter le commerce extérieur et la reprise économique du Vietnam, il faut une coordination plus étroite entre les services commerciaux à l’étranger et les collectivités locales ainsi que les entreprises. Lors de sa rencontre virtuelle avec les représentants des services commerciaux vietnamiens à l'étranger, le 19 août, le Premier ministre Pham Minh Chinh a plaidé pour un rôle plus fort de ces missions dans la promotion de la diplomatie économique nationale.



“Ambassadeurs de l’économie vietnamienne à l’étranger, les bureaux commerciaux doivent suivre de près les fluctuations économiques du monde et du pays de résidence ainsi que les modifications de leurs politiques commerciales. Le but est de proposer au gouvernement vietnamien des mesures appropriées pour s’y adapter et protéger les intérêts de la nation et des entreprises dans le contexte de l'intégration profonde du pays au tissu économique mondial. Vous devez également étudier le système juridique, les réglementations et les coutumes et pratiques commerciales du pays de résidence pour défendre les droits et intérêts légitimes des entreprises vietnamiennes, en particulier lors des recours commerciaux”, a-t-il déclaré.



Dans les documents de son 13e Congrès national, le Parti communiste vietnamien a souligné l’importance du multilatéralisme et de la diversification des relations économiques internationales, en évitant la dépendance à un marché unique. Il a également évoqué la nécessité d’améliorer la résilience de l'économie nationale face aux impacts négatifs des fluctuations externes et de renforcer les mesures de défense pour protéger l'économie et les entreprises domestiques conformément aux engagements internationaux. Ainsi, les services commerciaux sont indispensables pour garantir le positionnement économique du Vietnam à l’international.-VOV/VNA