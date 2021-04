Hanoï (VNA) – ''Les consommateurs ruraux font de plus en plus leurs achats en ligne : 46% des internautes se livrent à des activités d'e-commerce'', selon un rapport annuel sur le comportement des consommateurs étudié par Facebook et GroupM Vietnam.

Faire un ''live shopping ''. Photo: CVN/VNA

Les zones rurales représentent actuellement 63% de la population et 60% du Produit intérieur brut (PIB) du pays. Leurs populations augmentent aussi leur pouvoir d’achat, ce qui en fait des cibles potentielles de beaucoup d’entreprises. On estime qu'entre 2020 et 2025, la consommation des biens y augmentera de 7% en moyenne par an, plus rapidement que dans les zones urbaines, estimée à 4%.



Le rapport annuel sur le comportement des consommateurs dans les zones rurales et suburbaines du pays de Facebook et GroupM Vietnam montre que les personnes vivant en zone rurale sont très compétentes dans l'utilisation des produits technologiques et des services numériques. Jusqu'à 92% des habitants locaux utilisent aujourd’hui des smartphones, chiffre en augmentation par rapport à il y a deux ans (84%).



De plus, les habitants passent en moyenne 149 minutes par jour sur Internet, soit presque le double de la durée devant la télévision (87 minutes). Et même devant la télévision, jusqu'à 47% des consommateurs utilisent leur téléphone pour discuter ou accéder aux réseaux sociaux !

On constate ainsi que les habitudes et le comportement des consommateurs ont évolué parallèlement avec la numérisation des services.



Un rapport de Google sur cette question l'année dernière a également souligné la montée en puissance des consommateurs numériques ruraux. Google montrait en effet que si les urbains faisaient toujours davantage d’achats en ligne, les zones rurales étaient en pleine croissance en ce qui concerne le e-commerce. La meilleure pénétration d’Internet sur une toujours plus grande partie du territoire aidant beaucoup.



On voit ici toute les potentialités qui s’offrent aux entreprises pour ''conquérir'' les zones rurales.



Khôi Lê, chef du groupe d'entreprises de Facebook sur le marché vietnamien, souligne qu'''attirer toujours plus de nouveaux consommateurs sur le marché urbain peut devenir un problème du fait de la concurrence entre les marques. Mais le développement de l’e-commerce en zone rurale permet de plus grandes possibilités aujourd’hui''. -CVN/VNA