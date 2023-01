Les habitants du district de Muong Tè sont heureux d'avoir de belles routes (photo: VOV)

Hanoï (VNA) - Ces dernières années, la province frontalière de Lai Châu a massivement investi dans les constructions routières. Les nouvelles routes sont larges, permettant de relier celle-ci aux autres localités, de faciliter son développement et donc à terme, à l’amélioration des revenus et des conditions de vie des habitants.



Situé à moins de 3km du chef-lieu du district de Muong Tè, le village Hôi Han est longtemps resté isolé. Tous ses liens avec l’extérieur dépendaient des caprices de la météo et de l’unique piste longeant son ruisseau. Tout a changé il y a sept ans, lorsque l’État a fait construire une route bétonnée, fait savoir Vàng Po Xu, le chef du village.



«Cette route nous a vraiment facilité la vie. On n’a plus à marcher des dizaines de kilomètres. Tous nos produits sont transportés par des véhicules, c’est très pratique», partage-t-il.



Muong Tè est le district le plus lointain et le plus démuni de la province montagneuse de Lai Châu. Les autorités locales ont décidé de miser sur les infrastructures routières. Aussi le district a-t-il construit une ceinture frontalière et 600 km de chemins vicinaux. Selon Nguyên Quang Vinh, responsable de l’économie et des infrastructures de Muong Tè, les routes actuelles ne répondent qu’à des besoins très élémentaires de la population, mais par rapport à avant, il s’agit déjà d’une grande avancée.



«Depuis que des routes ont été construites jusqu’aux villages, le rythme de développement socioéconomique de Muong Tè s’est accéléré. Les commerçants se rendent aujourd’hui chez les agriculteurs pour acheter leurs produits. Les revenus des habitants, qui sont d’ailleurs pour la plupart issus de minorités ethniques, s’en sont trouvés améliorés», constate-t-il.



Si Lai Châu figure toujours parmi les provinces les plus défavorisées du pays, la totalité de ses communes dispose désormais de routes bétonnées et 98% de ses villages possèdent des routes sur lesquelles des motos, voire des voitures, sont en mesure de circuler. Rien qu’en 2022, 14 grandes routes ont étés remises en état, se félicite Ta Duc Hùng, directeur adjoint du service provincial des Transports.



“Nous avons choisi de remettre en état la surface des axes de communication qui relient notre province au reste du pays. Aujourd’hui, toutes les routes nationales passant par Lai Châu et toutes nos routes provinciales ont été asphaltées et élargies. Ce taux est de plus de 80% pour les routes entre les districts, et les travaux se poursuivront», indique-t-il.



Lai Châu prépare de nouveaux projets bien plus ambitieux. Au cours des prochaines années, elle participera à la construction de l’autoroute Nôi Bài-Lào Cai-Lai Châu, du tunnel passant sous le col de Hoàng Liên et de plusieurs routes menant à la frontière chinoise. Avec ces nouvelles constructions, Lai Châu est convaincue d’atteindre en 2030 son objectif de compter parmi les provinces au développement moyen de la région montagneuse du Nord.-VOV/VNA