Hanoi, 12 avril (VNA) - Une vidéoconférence a eu lieu le 12 avril pour informer les résultats du 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) au Parti communiste chinois (PCC).

Le chef de la Commission des relations extérieures du Comité central du PCV, Lê Hoai Trung. Photo : VNA

L’événement était coprésidé par le chef de la Commission des relations extérieures du Comité central (CC) du PCV, Lê Hoai Trung, et le chef du Département de liaison internationale du CC du Parti communiste chinois (PCC), Song Tao.

Lê Hoai Trung a remercié le Comité central du PCC, le secrétaire général du Parti et président Xi Jinping ainsi que d’autres dirigeants, agences et organisations chinoises pour avoir envoyé leurs félicitations pour le succès du Congrès et la réélection du secrétaire général du PCV, Nguyen Phu Trong.

Il a présenté les résultats du 13e Congrès national du PCV et les principaux contenus de ses documents concernant le développement socio-économique, l’édification du Parti et du système politique, la politique extérieure du Vietnam et les orientations futures.

Saluant l'importance du Congrès dans le contexte des évolutions complexes dans le monde, Lê Hoai Trung a déclaré qu'il s'était fixé comme objectif de développer le pays jusqu'en 2020 et une vision jusqu'en 2045, avec le 100e anniversaire du PCV et le 100e anniversaire de la fondation du pays comme deux étapes majeures.

À propos de la politique extérieure, Lê Hoai Trung a souligné que le Vietnam continuerait sa politique cohérente d'indépendance, d'autosuffisance, de multilatéralisation et de diversification des relations extérieures, d'intégration mondiale active et proactive, de maintien d'un environnement de paix et de stabilité, améliorant ainsi le prestige et la stature du Vietnam sur la scène internationale.

Il a affirmé que le Parti, l’État et le peuple vietnamiens chérissent constamment le maintien et le développement de leur coopération amicale, stable et durable avec leurs homologues chinois, ce qui est une option stratégique et une priorité absolue de la politique extérieure du pays.

Song Tao, pour sa part, a une fois de plus félicité le succès du Congrès, affirmant que le Comité central du PCC avait envoyé un message de félicitations au Congrès tandis que le chef du Parti chinois et le président Xi Jinping avaient également eu un entretiens téléphonique avec son homologue vietnamien Nguyen Phu Trong après le Congrès, reflétant l'appréciation du Parti, de l'État et du peuple chinois pour le partenariat stratégique intégral de coopération entre le Vietnam et la Chine.

Il a informé qu'à l'occasion de son 100e anniversaire de fondation, le PCC organisera une série d'activités, y compris une étude sur son histoire et l'amitié de longue date entre le PCC et le PCV.

Song Tao a exprimé sa conviction que sous la direction du PCV dirigé par Nguyen Phu Trong, le peuple vietnamien continuera à obtenir de plus grandes réalisations dans la réforme nationale et la construction du socialisme et à réaliser avec succès la Résolution adoptée par le 13e Congrès national du PCV.

Alors que l'année 2021 commence le mandat du 13e Congrès national du PCV et marque la mise en œuvre par la Chine du 14e plan quinquennal et du 100e anniversaire du PCC, les deux parties ont affirmé leur détermination à travailler en étroite collaboration pour contrôler les différences, promouvoir les échanges et la coopération en divers domaines, faisant ainsi progresser l’amitié et la coopération entre les deux Partis, les deux pays et les deux peuples.-VNA