Hanoï, 16 juillet (VNA) – La vice-présidente de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyen Thi Hoang Van a présidé le 16 juillet une téléconférence pour informer les résultats du 13e Congrès national du Parti, qui s'est tenu plus tôt cette année, au Parti social-démocrate d'Allemagne – le plus ancien parti politique du pays européen.

La vice-présidente de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti communiste du Vietnam Nguyen Thi Hoang Van. Photo : VNA

Mme Nguyen Thi Hoang Van a informé les participants du contenu principal des documents du 13e Congrès national du Parti dans les domaines du développement socio-économique, de la construction du Parti et du système politique, de la politique extérieure et des objectifs de développement du Vietnam dans les temps à venir.Affirmant que le Vietnam attache de l'importance à ses relations avec l'Allemagne, elle a exprimé son espoir que les relations entre le Parti communiste du Vietnam et le Parti social-démocrate d' Allemagne SPD ) continueront de créer une base solide pour développer les relations des deux pays de manière plus positive et pratique et efficace, en particulier dans le contexte où ils sont sur le point de célébrer le 10e anniversaire de la fondation de leur partenariat stratégique.S'exprimant lors de l'événement, Alexander Schweitzer, membre du Comité central du SPD et ministre du Travail, des Affaires sociales, de la Transformation et de la Numérisation du Land de Rhénanie-Palatinat, a félicité le PCV pour avoir organisé avec succès son 13e Congrès national ainsi que son réalisations en matière de développement socio-économique et de réponse à la pandémie de COVID-19.Il a montré sa conviction que le Vietnam obtiendra les objectifs et les visions de développement national fixés par le 13e Congrès national du Parti.Parlant de la coopération fiable et efficace avec le PCV, il a affirmé que la relation avec le PCV est un élément important dans les relations extérieures du SPD.La partie allemande a également informé son homologue vietnamien de la situation politique allemande avant les élections fédérales allemandes de septembre prochain et de la situation pandémique dans le pays.Les deux parties ont également discuté des mesures visant à promouvoir les relations bilatérales entre les deux Partis et les deux pays. Ils ont convenu de faire des efforts conjoints pour organiser le septième dialogue entre les deux parties en 2021 et de considérer le dialogue théorique comme un mécanisme important pour promouvoir une coopération efficace entre le PCV et le SPD.- VNA