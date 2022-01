Hanoi (VNA) – La transition numérique ne pourra aboutir sans une formation adéquate des ressources humaines. L’État doit préparer efficacement un plan pour créer la force de travail de demain.

Pour que la transformation digitale soit une réussite, une attention particulière devra être portée à la formation de la main-d’œuvre. Photo: VNA



Lors du Salon mondial des télécommunications 2021- IUT Digital World 2021, tenu en octobre dernier, le Premier ministre Pham Minh Chinh a estimé que la transformation digitale était la bonne direction, contribuant à la fois à la promotion économique et garantissant les objectifs de protection de la santé et de la sécurité des habitants.



Le chef du gouvernement a souligné que le Vietnam était toujours fortement touché par le COVID-19, mais devrait reprendre sa croissance économique de manière durable. Dans cet objectif, les infrastructures numériques - les données et les plate-formes numériques nationales -, sont des facteurs clés pour accélérer le processus de transformation numérique.



La force des entreprises domestiques de technologie digitale jouera un rôle important dans la mise en œuvre réussie de ce processus pour garantir que l’économie numérique du Vietnam puisse représenter 20 % du PIB national d’ici 2025, puis 30% en 2030.



Accompagner les entreprises



Le ministre du Plan et de l’Investissement, Nguyên Chi Dung, a défini l’objectif selon lequel d’ici 2025, 100% des entreprises vietnamiennes aient accès au programme "Accompagner les entreprises vers une transformation numérique pour la période 2021-2025". Avec quatre objectifs : toutes les entreprises seront sensibilisées à la transformation numérique ; au moins 100.000 entreprises bénéficieront d’un soutien technique en la matière ; au moins 100 autres seront prises en charge en tant que modèles réussis typiques à multiplier ; établir un réseau d’experts comprenant au moins 100 organisations et individus chargés de fournir des solutions à la transformation numérique des entreprises et de soutenir le développement des plate-formes numériques.



La transformation digitale est et sera l’un des objectifs importants du développement économique du Vietnam. Pour que le processus soit une réussite, une attention toute particulière devra être portée à la formation de la main-d’œuvre.



Le propriétaire d’une compagnie de tourisme par exemple sera soucieux que ses employés soient bien formés et familiers avec les solutions du cloud. Les problèmes pourraient venir si les employés n’ont pas de compétence suffisantes pour analyser et utiliser toutes les données qui sont aujourd’hui collectées.



Lorsque les entreprises mettent en œuvre la transformation numérique, elles apportent des outils, des technologies, des solutions ou des plate-formes numériques pour transformer les données, leurs processus et leurs modèles commerciaux.



Les ressources humaines devront se transformer pour s’adapter à l’environnement de travail numérique ainsi qu’aux clients numériques. Les ressources humaines sont également le facteur décisif pour assurer le taux de remboursement du fonds d’investissement des projets de transformation digitale des entreprises. Un projet de transformation numérique peut être divisé en trois phases : élaboration d’un plan pour la mise en œuvre ; déploiement et fonctionnement.



Dans les deux premières phases, l’entreprise doit investir pour mettre en œuvre les étapes du projet. La troisième est l’étape où l’entreprise récupère le fonds d’investissement.



Plus la main-d’œuvre utilise efficacement et rapidement les solutions technologiques, plus les bénéfices générés pour aider les entreprises à récupérer rapidement le capital investi seront importants. Tous les projets de transformation numérique ainsi que technologique doivent inclure des programmes de formation et de management permettant aux ressources humaines de comprendre et de s’engager à utiliser la solution dans la pratique.



Former les ressources humaines



Les besoins en formation des ressources humaines au service de la transformation digitale sont importants dans la société. Il faut mettre l’accent tout d’abord sur les travailleurs dans tous les secteurs, publics et privés. Le manque de compétences et de connaissances numériques entrave la transformation digitale numérique et réduit la productivité de cette main-d’œuvre. Ensuite, il est nécessaire de former aux compétences numériques les étudiants et individus sur le point d’entrer sur le marché du travail.



Enfin, il est important de doter de connaissances et compétences les élèves des 11e et 12e classes pour que ces futures ressources humaines soient capables de s’adapter et de répondre aux exigences de la transformation numérique.



Le gouvernement devrait mettre en œuvre rapidement des activités pour promouvoir la formation des ressources humaines numériques à travers les tâches spécifiques suivantes : créer un comité directeur du développement des ressources humaines numériques, comprenant des experts des ministères de l’Éducation et de la Formation ; des Sciences et des Technologies ; du Travail, des Invalides et des Affaires sociales ; et de l’Information et de la Communication.

Il est nécessaire d’avoir un programme de développement des ressources humaines numériques d’ici cinq ans et vision pour dix ans. Les ressources allouées doivent également être spécifiques et détaillées pour chaque année et dans chaque domaine. Il faut étudier et émettre un cadre de référence des compétences numériques et guider les localités à mettre en œuvre des critères d’évaluation de la compétitivité dans ce domaine.



Les ressources humaines numériques doivent être formées et développées dans les domaines importants suivants : compétences numériques, connaissances fondamentales en nouvelles technologies numériques et connaissances spécialisées. – CVN/VNA