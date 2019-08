Un réseau social du Vietnam, Hahalolo. Photo: internet



Hanoï (VNA) - Beaucoup de gens seront peut-être surpris d'apprendre que 48 réseaux sociaux ont été autorisés au Vietnam depuis le début de l’année, portant à 455 leur nombre total sous licence vietnamienne.

En deux mois seulement, deux réseaux sociaux vietnamiens ont été lancés. Hahalolo a commencé ses activités en juin, annonçant qu'il allait concurrencer Facebook dans le pays, suivi de Gapo, en juillet. Cependant, la plupart des réseaux sociaux vietnamiens ne sont pas populaires en raison d’un marketing exagéré et d’un manque de confiance de la part des utilisateurs.

Vu The Binh, vice-président et secrétaire général de l’Association vietnamienne des logiciels et des services informatiques, a estimé: "Si les réseaux sociaux vietnamiens s'attaquent aux célèbres géants étrangers, ils ne pourront rivaliser avec eux pour attirer des utilisateurs. À moins de devenir différents, ils ne pourront pas attirer et fidéliser les utilisateurs."

On dit que tous les produits et services technologiques ont leur propre cycle de vie. Même les grands noms ne font pas exception. Compte tenu de la situation actuelle, les réseaux sociaux vietnamiens ont clairement une chance de gagner des utilisateurs, à condition de proposer une approche appropriée.

Selon Le Tuan Nghia, chef de produit du Réseau social Moka, les réseaux sociaux au Vietnam rivalisent difficilement avec les technologies telles que le Big Data ou l’Intelligence Artificielle. Mais, ils peuvent être concurrentiels sur le plan du contenu.

Cinq réseaux sociaux vietnamiens doivent être présentés aux utilisateurs nationaux en 2019, ce qui montre que les entreprises vietnamiennes investissent davantage dans les plateformes sociales.

Le Duy Tien, ministère de l'Information et de la Communication, a annoncé que le ministère de l'Information et de la Communication mettait en œuvre des mesures pour assurer un terrain de jeu équitable en faveur des réseaux sociaux nationaux et étrangers. L'État encourage les entreprises vietnamiennes à mobiliser des ressources financières privées pour créer des réseaux sociaux comprenant des contenus appropriés et pertinents à l’intention du peuple vietnamien.

Des experts ont déclaré que le partage des bénéfices, la localisation et le respect du droit national étaient des facteurs clés pour la création de réseaux sociaux à succès. Les entreprises vietnamiennes doivent comprendre les règles et saisir les opportunités. -VNA