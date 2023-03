Hanoï (VNA) – Au cours des 50 dernières années, les relations entre le Vietnam et l’Italie se sont développées de manière active, intégrale et profonde dans tous les domaines, tant au niveau bilatéral que multilatéral, notamment depuis la signature de la "Déclaration commune sur l’établissement d’un partenariat stratégique" en janvier 2013, a affirmé l'ambassadeur du Vietnam en Italie, Duong Hai Hung.



Dans une interview accordée à l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) à l'occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Italie, l’ambassadeur a déclaré que l'Italie était un partenaire important et un ami fidèle du Vietnam.



Lors des rencontres, les dirigeants italiens ont tous affirmé leur volonté de promouvoir une coopération multiforme avec le Vietnam, le considérant comme une priorité pour développer les liens en Asie du Sud-Est, a-t-il ajouté.



La coopération économique est un point positif dans les relations entre les deux pays. Le Vietnam est le plus grand partenaire commercial de l’Italie au sein de l’ASEAN et l’Italie est le 4e partenaire du Vietnam dans l’Union européenne (UE). Le gouvernement italien a inclus le Vietnam dans sa liste des 20 pays prioritaires pour promouvoir le commerce et l’investissement jusqu’en 2030, a-t-il indiqué.







Le 14 décembre 2022, le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh rencontre la Première ministre italienne Giorgia Meloni à l'occasion de sa participation au 45e sommet ASEAN-UE à Bruxelles. Photo: VNA

La coopération bilatérale dans les domaines de la culture, de l’éducation, des sciences et des technologies, du tourisme, des échanges entre les peuples et bien d’autres, continue également de se développer positivement, a fait savoir l’ambassadeur.



Duong Hai Hung a estimé que le potentiel de coopération entre les deux pays était énorme. Selon lui, pour approfondir le partenariat stratégique bilatéral, il est nécessaire de multiplier les contacts et les visites de haut niveau, de renforcer la collaboration dans les secteurs économiques dont l’Italie a des avantages et le Vietnam a besoin.

Parallèlement, les deux pays devraient promouvoir la coopération au sein des forums multilatéraux, en particulier dans le cadre de la coopération ASEAN-UE, a-t-il dit.

Cérémonie de signature de l'accord de coopération entre la Banque commerciale par actions de l'industrie et du commerce du Vietnam (Vietinbank) et UniCredit S.p.A Bank (Italie), dans le cadre de la 44e Assemblée annuelle de la Banque asiatique de développement, le 5 mai 2011 à Hanoï. Photo: VNA



A cette occasion, le diplomate vietnamien a présenté les activités marquant le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l’Italie et le 10e de leur partenariat stratégique cette année dans le cadre de l’Année Vietnam-Italie 2023 pour thème "Respect - Compréhension - Coopération".



Les activités se dérouleront dans de nombreuses grandes villes italiennes telles que Rome, Milan, Florence, Venise et Naples tout au long de l’année, couvrant de nombreux domaines, notamment la culture, le tourisme et l’économie, a-t-il annoncé.



Indiquant que son ambassade envisageait d’organiser de nombreuses activités dans les temps à venir pour renforcer les relations bilatérales dans divers domaines, Duong Hai Hung s’est enfin déclaré convaincu que les relations entre le Vietnam et l’Italie continueraient de se développer de façon solide et intégrale, dans l’intérêt des deux peuples.-VNA