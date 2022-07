Entretien entre la délégation vietnamienne et la Centrale des Travailleurs de Cuba. Photo: VNA

La Havane (VNA) – Durant sa visite du 28 juin au 2 juillet à Cuba, Nguyen Dinh Khang, président de la Confédération générale du Travail du Vietnam, a été reçu par plusieurs dirigeants cubains.



Il a rencontré Roberto Morales Ojeda, membre du Bureau politique, secrétaire à l'organisation du Comité central du Parti communiste de Cuba (PCC); Esteban Lazo Hernández, membre du Bureau politique, président de l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire de Cuba; Homero Acosta Álvarez, membre du Comité central du PCC, secrétaire de l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire et du Conseil d'État; Salvador Valdés Mesa, membre du Bureau politique, vice-président de Cuba.



Lors des rencontres, les dirigeants cubains ont déclaré apprécier les relations entre les travailleurs vietnamiens et cubains, qui sont un élément important de l'amitié et de la solidarité particulières entre les deux peuples.



Les deux parties ont souligné les engagements des dirigeants des deux pays à protéger et préserver pour les générations futures les relations spéciales de coopération entre les Partis, les États et les peuples des deux pays.-VNA