L'ambassadeur du Vietnam en Israël Ly Duc Trung accorde une interview à l'Agence vietnamienne d'information. Photo: VNA



Tel Aviv (VNA) - Le Vietnam et Israël ont signé le 12 juillet 1993 un document officiel établissant des relations diplomatiques. Au cours des 30 dernières années, les relations entre le Vietnam et Israël ont connu des étapes de développement importantes, a déclaré l'ambassadeur du Vietnam en Israël Ly Duc Trung.

Lors d'une interview accordé à l'Agence vietnamienne d'information à l'occasion du 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Israël, l'ambassadeur Ly Duc Trung a partagé les réalisations des relations bilatérales au cours des dernières décennies et les perspectives de coopération dans les temps à venir.



En 1993, Israël a ouvert son ambassade à Hanoï et en 2009, le Vietnam a ouvert son ambassade à Tel Aviv. Cela marque non seulement une forte évolution des relations politiques, mais revêt également une grande importance pour promouvoir la coopération bilatérale dans tous les domaines.



Sur le plan politique, les deux pays échangent régulièrement des délégations à tous les niveaux depuis 1996. Au cours des 30 années de développement, les deux parties ont signé de nombreux accords et conventions de coopération dans différents domaines. Le Comité intergouvernementale Vietnam-Israël prévoit d'organiser sa troisième réunion cette année. Les consultations politiques entre les deux pays ont également repris en 2022 après une interruption de 10 ans, a fait savoir l'ambassadeur vietnamien.



Israël est actuellement le 3e marché d'exportation du Vietnam en Asie de l'Ouest et le 5e plus grand partenaire commercial du Vietnam. Les échanges commerciaux bilatéraux sont passés de 1,2 milliard de dollars en 2018 à 2,2 milliards de dollars en 2022.



L'année 2023 revêt une importance particulière puisque le Vietnam et Israël ont officiellement achevé les négociations et se préparent à la signature de l'Accord de libre-échange Vietnam-Israël (VIFTA) - le premier ALE du Vietnam avec le Moyen-Orient. Il s'agit d'une bonne occasion pour les deux parties d'atteindre un volume commercial bilatéral de 3 milliards de dollars dans un avenir proche.

La signature officielle et l'entrée en vigueur prochaine du VIFTA sont attendues pour générer de nouvelles impulsions afin de stimuler la coopération commerciale, d'investissement, touristique et d'autres domaines, selon l'ambassadeur Ly Duc Trung.

Cérémonie de signature d'une déclaration sur l'achèvement des négociations de l'accord de libre-échange Vietnam-Israël (VIFTA) le 2 avril 2023. Photo: VNA



En outre, les activités de coopération dans les domaines des sciences et des technologies, de l'agriculture intelligente et des échanges entre les peuples se déroulent de manière dynamique, contribuant au développement de l'amitié et de la coopération entre les deux pays, favorisant une meilleure compréhension mutuelle et offrant des opportunités d'apprentissage et d'augmentation de la fréquence des voyages touristiques entre les deux peuples.

Cependant, Israël est un pays qui connaît des fluctuations en matière de sécurité et de politique, étant une région sensible aux conflits et à l'instabilité, ce qui peuvent susciter des inquiétudes pour les entreprises souhaitant investir sur ce marché. C'est pourquoi l'ambassade du Vietnam en Israël s'engage toujours à mettre en œuvre de manière cohérente une politique étrangère ouverte, multilatérale et diversifiée, afin de construire l'image du Vietnam en tant qu'ami fiable, partenaire de confiance et membre responsable de la communauté internationale.

Les efforts diplomatiques et les activités de relations extérieures reflètent le style de "diplomatie du bambou", qui consiste en "racines solides, troncs robustes et tiges souples" (caractères du bambou) pour faire face aux tempêtes et aux défis de l'époque.

L'ambassadeur Ly Duc Trung a notamment considéré la coopération scientifique et technologique comme une priorité, ainsi que l'un des piliers de la coopération bilatérale dans les temps à venir, notamment dans les domaines liés aux tendances économiques émergentes et compatibles avec la stratégie de développement du Vietnam, tels que le développement durable, la transformation numérique, l'économie verte, l'économie circulaire, etc. -VNA