Lors du Forum de haut niveau de coopération dans les médias entre l'ASEAN et la Chine.



Pékin (VNA) - L'ambassadeur de Chine auprès de l'ASEAN, Huang Xilian, a déclaré que les relations entre l'ASEAN et la Chine étaient entrées dans une nouvelle phase de développement intégral, lors du Forum de haut niveau de coopération dans les médias entre l'ASEAN et la Chine, qui s'est tenu à Jakarta (Indonésie) le 24 juillet.

Le 25 juillet, les médias chinois ont cité l'ambassadeur, déclarant que la nouvelle phase du développement intégral se reflétait dans la feuille de route pour le développement, la confiance politique, la croissance économique et commerciale, les échanges entre les peuples, et les positions sur les problèmes régionaux et mondiaux.

Dans le cadre de l'année d'échange dans les médias Chine-ASEAN, le forum visait à favoriser le dialogue et à parvenir à un consensus sur la collaboration et le développement entre les ministères et les agences chinois et de l'ASEAN concernés.

Le forum a adopté la déclaration commune sur le renforcement des échanges et de la coopération entre la Chine et l'ASEAN dans les médias et sur le plan de coopération audiovisuelle ASEAN-Chine 2020-2024. -VNA