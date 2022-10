Hanoi (VNA) – Le ministère des Finances a indiqué que les recettes budgétaires totales en neuf mois étaient estimées à 1,33 billiard de dôngs (près de 55,7 milliards de dollars), en hausse de 22% par rapport à la même période de 2021.

La collecte du budget de l’État en neuf mois approche l’objectif de toute l'année. Photo: kinhtedothi





Bien qu’il reste encore trois mois avant la fin de l’année, les recettes budgétaires d’État ont atteint environ 94 % du plan annuel, a-t-il fait savoir lors de la conférence de presse du troisième trimestre tenue dans l’après-midi du 29 septembre.

Sur ce total, les recettes intérieures ont atteint 88,9% des estimations, en hausse de 18,8% ; celles tirées du pétrole brut, 213% et 103,5% et celles des activités de production et d’affaires, 108,8% et 22,1%.

Avec cette dynamique de revenus et une prévision de croissance du PIB de 7-7,5% pour 2022 par le ministère du Plan et de l’Investissement, le ministère des Finances s’attend à ce que les recettes budgétaires d’État en 2022 dépassent du plan annuel de 1,41 billiard de dôngs.

Toujours au cours des neuf premiers mois de l’année, les dépenses totales du budget de l’État se sont élevées à 1.086,3 billions de dôngs, soit 60,8% du plan annuel, en hausse de 5,4% par rapport à la même période de 2021.

Les dépenses visaient à répondre à la demande de développement socio-économique, de défense et de sécurité, de gestion étatique et le paiement des dettes ainsi que la prévention des épidémies et l’atténuation des catastrophes naturelles. – CPV/VNA