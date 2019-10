Hanoi (VNA) - La collecte du budget de l’État entre 2016 et 2020 devrait permettre d’atteindre l’objectif de 6,8 billiards de dôngs (près de 293 milliards de dollars), a annoncé lundi 21 octobre le ministère des Finances.

Des douanières à la porte frontalière internationale de Huu Nghi, dans la province de Lang Son, traitent les procédures d’export-import. Photo : VNA



Notant un changement positif dans la structure des recettes et des dépenses budgétaires, le ministère a indiqué que le pourcentage des recettes provenant de sources domestiques a progressé de 68% en 2011-2015 à 80,5% en 2016-2018 et à 82% en 2019. Ce taux devrait atteindre 83,6% en 2020.



Dans le même temps, la collecte des revenus de pétrole brut et d’import-export a régressé de 30% en 2011-2015 à 19% en 2016-2018 et à 17,7% cette année. Il pourrait reculer encore à 16,1% en 2020.

Concernant les dépenses, le pourcentage des dépenses budgétaires estimées consacrées à l’investissement pour le développement a augmenté et devrait atteindre 27 à 28% entre 2016 et 2020, soit un taux supérieur à l’objectif visé de 25 à 26%. Les dépenses budgétaires de l’État dédiées à l’investissement pour le développement sont estimées à 2,15 billiards de dôngs pour cette période, soit 2 billiards de plus que prévu.



La part des dépenses ordinaires a progressivement diminué, passant de 61,8% en 2018 à 61,2% en 2019 et probablement à 60,5% en 2020, alors que l’objectif est inférieur à 64%.



Les estimations des dépassements budgétaires se sont égalements réduites et devraient représenter 3,44% du PIB en 2020. Le taux devrait rester aux alentours de 3,6 à 3,7% pour la période 2016-2020, selon le ministère des Finances.



Le ministère a également souligné certaines améliorations dans les statistiques relatives à la dette publique et à la dette gouvernementale, prévoyant que d’ici la fin de 2020, la dette publique représentera environ 54,3% du PIB, et la dette gouvernementale 48,5%.



En outre, la dette extérieure du pays pourrait augmenter de 44,8% en 2016 à 45,5% du PIB en 2020, contre un plafond de 50%, principalement en raison de la croissance de l’encours des emprunts extérieurs empruntés et remboursés par les entreprises. – VNA