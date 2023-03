Hanoï (VNA) - L'année dernière, quatre usines au Vietnam ont rapporté près de 71 milliards de dollars au géant sud-coréen Samsung, représentant 30 % du chiffre d'affaires total.

Dans l'usine de smartphones de Samsung à Thai Nguyen. Photo: SEVT

Selon son rapport financier audité de 2022, Samsung a réalisé un chiffre d'affaires de 234 milliards de dollars, en hausse de plus de 8 % par rapport à 2021. Dans lequel, ses 4 usines au Vietnam ont contribué pour environ 30 % au chiffre d'affaires total avec un bénéfice d'environ 4,6 milliards de dollars.



Samsung Electronics Vietnam Thai Nguyen (SEVT) est demeuré l'usine ayant généré le chiffre d'affaires le plus élevé au Vietnam avec plus de 36,3 billions de wons, soit environ 28 milliards de dollars, soit une augmentation d'environ 13 % par rapport à 2021. Samsung a enregistré un bénéfice annuel de SEVT en hausse de 18 %, à plus de 2.710 milliards de wons, soit environ 2,1 milliards de dollars.



SEVT est la plus grande usine de smartphones de Samsung au monde. Avec un capital initial de 2 milliards de dollars en 2013, à ce jour, le géant sud-coréen a investi plus de 7,5 milliards à Thai Nguyen.



En 2021, les revenus des deux installations de Bac Ninh de Samsung - Samsung Electronics (SEV) et Samsung Display (SDV), étaient similaires. Cependant, l'année dernière, le chiffre d'affaires de l'unité spécialisée dans la production d'écrans, SDV, a augmenté plus fortement que celui de la SEV.



En 2022, Samsung a enregistré un chiffre d'affaires de la SDV en hausse de 18,6% à 25 773 milliards de wons (près de 19,9 milliards de dollars). Pendant ce temps, la SEV n'a augmenté que de 9,6 % pour atteindre 23.667 milliards de wons (18,2 milliards de dollars). Les revenus sont plus élevés, mais le bénéfice de la SDV est inférieur à celui de la SEV. L'année dernière, la SEV a réalisé un bénéfice de 1,27 milliard de dollars, et la SDV environ 1 milliard. La SEV - premier complexe de Samsung au Vietnam - est toujours l'un des principaux lieux de production du groupe dans le monde.



Samsung Electronics HCMC CE Complex (SEHC) a gagné plus de 6,2 billions de wons l'année dernière (4,82 milliards de dollars) et réalisé un bénéfice de près de 300 millions de dollars, une légère baisse par rapport à 2021.



Fin 2021, Samsung a ouvert un centre de recherche et développement (R&D) à Hanoï, d'un montant d'investissement de 220 millions de dollars. Le groupe aspire à ce qu'il e devienne sa base stratégique pour la recherche et le développement. Le mois dernier, lors d'un événement auquel assistait le Premier ministre vietnamien, le directeur général du complexe Samsung Vietnam, Choi Joo Ho, s'est donné pour mission de faire du nouveau centre de R&D de Hanoï le leader mondial.



Samsung a investi 18 milliards de dollars au Vietnam et prévoit de le porter à 20 milliards. Selon le vice-président de Samsung, Han Jong-hee, le groupe a des objectifs clairs et mettra efficacement en œuvre des projets au Vietnam, promouvant la recherche sur l'intelligence artificielle et les mégadonnées. -CPV/VNA