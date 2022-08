Khanh Hoa (VNA) – Les gestionnaires du tourisme de cinq provinces de Phu Yên, Binh Dinh, Ninh Thuân, Binh Thuân et Khanh Hoa (Centre) et des agences de voyage du Vietnam et de l’Inde se sont réunis vendredi 19 août dans la station balnéaire de Nha Trang pour une conférence de promotion du tourisme.

Des délégués indiens se renseignant sur les produits touristiques des provinces méridionales du Centre, à Nha Trang, le 19 août. Photo: VNA

Organisé conjointement par le Département du tourisme de Khanh Hoa et le Consulat général d’Inde à Hô Chi Minh-Ville, l’événement a fait la promotion des destinations de la région méridionale du Centre et de l’Inde; et discuté du lancement possible d’une liaison aérienne directe entre l’aéroport international de Cam Ranh de Khanh Hoa et l’Inde, et des moyens de renforcer les relations bilatérales dans ce domaine.S’adressant à l’événement, le vice-président de l’Administration nationale du tourisme du Vietnam (VNAT), Pham Van Thuy, a souligné le grand potentiel du Vietnam et de l’Inde pour développer un partenariat dans le tourisme, affirmant que d’ici la fin de 2022, il y aura 21 liaisons aériennes directes reliant les deux pays, avec plus de 60 vols chaque semaine.L’ambassadeur du Vietnam en Inde, Nguyên Thanh Hai, a déclaré que la connectivité Vietnam-Inde est désormais plus forte que jamais. Étant donné que les touristes vietnamiens et indiens manifestent un intérêt croissant pour les destinations de l’un et de l’autre, les deux pays devraient prendre des mesures pour stimuler les voyages et pousser l’ouverture de liaisons aériennes directes, a-t-il déclaré.L’ambassadeur d’Inde au Vietnam, Pranay Verman, a pour sa part déclaré que Khanh Hoa et d’autres provinces méridionale du Centre ont un grand potentiel pour devenir les destinations préférées des visiteurs indiens et que la forte connectivité offre des opportunités pour accélérer la promotion du tourisme entre les deux parties. – VNA