Dà Nang (VNA) – Profitant de vols directs depuis New Delhi et Mumbai vers l’aéroport de Dà Nang, ouverts fin 2022, les localités du Centre telles que Dà Nang, Quang Nam et Huê "rejoignent la course" pour attirer les touristes indiens.

Du 14 au 17 mars, une délégation indienne de Farmtrip inspecte les services dans les provinces du Centre. Photo: Vietnamnet

Avec une population de plus de 1,3 milliard d’habitants, l’Inde est un marché touristique potentiel que de nombreux pays souhaitent cibler, dont le Vietnam.



En 2022, le Vietnam a enregistré une croissance impressionnante du nombre de touristes indiens. Depuis juillet 2022, leur nombre chaque mois a dépassé la moyenne mensuelle de 2019 - l’année précédant l’épidémie. Selon Google Destination Insights, l’Inde fait partie des 10 pays faisant les plus de recherches sur le tourisme au Vietnam.



À la mi-février, pour la première fois, un stand du tourisme de Dà Nang s’est ouvert au plus grand salon du tourisme en Inde.



Du 14 au 17 mars, une délégation de Farmtrip avec la participation de plus de 20 agences de voyages, organes de promotion du tourisme et journaux indiens a inspecté les services dans les provinces du Centre.

La délégation a participé à un circuit de 4 jours et 3 nuits, visitant de nombreux lieux célèbres tels que Ngu Hanh Son, Bà Nà Hills, visitant la vieille ville de Hôi An et Huê.

Le directeur général de l'Administration nationale du tourisme du Vietnam, Nguyen Trung Khanh, présente des fleurs aux premiers visiteurs sur les vols directs de l'Inde à Dà Nang, le le 19 octobre 2022. Source: DNVN



"Je suis particulièrement impressionné par le pont d’Or. Je pense que c’est une destination attrayante pour les touristes indiens. Après ce voyage, nous déciderons de promouvoir davantage des circuits organisés à Dà Nang, en particulier aux Bà Nà Hills", a partagé Salman Moideen, représentant de l’agence de voyage Flyland Travel & Tour à Mumbai.

Thottathil Jasim, un touriste indien, est subjugué par le patrimoine de Hue, qui possède une belle architecture, de grandes valeurs culturelles telles que le "nha nhac" (musique de Cour), la poésie... "De retour en Inde, je recommanderai Huê, Hôi An et Dà Nang à mes amis et clients. Tout ici est si beau, les services sont professionnels et attentionnés", a-t-il déclaré.



Les infrastructures routières entre Dà Nang, Huê et Hôi An ou d’autres provinces du Centre sont très bonnes, permettant de se déplacer rapidement. Nous visons des circuits de Centre dénommés "une destination, trois localités" (Dà Nang - Huê - Hôi An) ou "une destination, cinq localités" (Dà Nang - Huê - Hôi An - Quang Binh - Quang Tri), a souligné Nguyên Van Phuc, directeur du Département du tourisme de la province de Thua Thiên-Huê. – CPV/VNA