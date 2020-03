Hanoi (VNA) - La construction de projets hydroélectriques sur le courant dominant du Mékong doit garantir qu'ils n'entraînent pas d'impacts négatifs, y compris transfrontaliers, sur l'environnement et le développement socio-économique des pays riverains, notamment les nations de la région en aval, conformément aux pratiques et réglementations internationales de la Commission du Mékong, a déclaré une responsable vietnamienne.

La porte-parole du ministère vietnamien des AE, Le Thi Thu Hang. Photo : VNA

Répondant à la question d'un journaliste sur le projet du Laos de construction d’un barrage à Luang Prabang en avril soulevée lors de la conférence de presse du ministère des Affaires étrangères (AE), le 5 mars, la porte-parole du ministère vietnamien des AE, Le Thi Thu Hang, a déclaré qu'en tant que pays se trouvant dans le Mékong en aval, le Vietnam accorde toujours une grande attention aux impacts transfrontaliers non seulement du projet hydroélectrique de Luang Prabang, mais de tous projets en fonction sur le courant principal du fleuve.



"Comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, les pays qui ont des intérêts légitimes à utiliser les ressources en eau du Mékong pour le développement ont une responsabilité partagée pour l'utilisation durable des ressources en eau", a souligné la porte-parole Le Thi Thu Hang.



«Le Vietnam souhaite et est disposé à intensifier sa coopération avec les pays riverains du Mékong pour gérer et utiliser efficacement et durablement ses ressources en eau afin d'assurer l'harmonie des avantages des pays sans impact négatif sur la vie des habitants de la région," a-t-elle ajouté.-VNA